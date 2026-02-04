Wednesday, Feb 4, 2026

سخنان تند مشاور فرمانده سپاه بعد از خبر لغو مذاکرات با امریکا

moshaver.jpgسربازان آمریکا اهداف مشروع ایران خواهند بود

فارس - حمیدرضا مقدم‌فر مشاور فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در استودیو المیادین در تهران ویژه پوشش اخبار دهه فجر انقلاب اسلامی، در مصاحبه با این شبکه لبنانی، اعلام کرد که اگر آمریکا جنگی بر ایران تحمیل کند، نظامیانش در منطقه هدف مشروع ایران خواهند بود و دیگر به زدن یک یا دو پایگاه بسنده نخواهد شد.

مشاور فرمانده سپاه پاسداران گفت، دشمن تصور می‌کرد که اگر لشکرکشی کند و گرداگرد ایران را بگیرد، همسایگان ایران و کشورهای منطقه با آن همراهی خواهند کرد اما بر عکس شد و آنها اعلام کردند که مخالف جنگ هستند و رهبر انقلاب هم تاکید کرد که اگر جنگی بر ایران تحمیل کنند، جنگ، منطقه‌ای خواهد بود و این کلام رهبر معظم انقلاب هم کاملا قاطعانه بود.

مقدم‌فر تاکید کرد که «سه رکن پشت پیروزی و پایداری انقلاب قرار دارد: اسلام که بی‌عدالتی را رد می‌کند، مردم ایران و رهبری فرزانه و حکیم انقلاب».

