دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا به انبیسی نیوز گفت: علی خامنهای باید بسیار نگران باشد
این اظهارات ساعاتی پس از لغو مذاکرات هستهای ایران و آمریکا بیان شد؛ مذاکراتی که قرار بود روز جمعه برگزار شود اما بهدلیل اختلاف بر سر محل برگزاری، قالب نشست و دستور کار، به بنبست خورد و لغو شد.
دونالد ترامپ، روز چهارشنبه در یک گفتوگوی با شبکه ان بی سی گفت که رهبر جمهوری اسلامی، آیتالله علی خامنهای، «باید بسیار نگران باشد».
Trump tells NBC News that Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei should be "very worried"-- Faytuks News (@Faytuks) February 4, 2026
pic.twitter.com/6kQ0DI882c
***