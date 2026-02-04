Wednesday, Feb 4, 2026

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا به ان‌بی‌سی نیوز گفت: علی خامنه‌ای باید بسیار نگران باشد

این اظهارات ساعاتی پس از لغو مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا بیان شد؛ مذاکراتی که قرار بود روز جمعه برگزار شود اما به‌دلیل اختلاف بر سر محل برگزاری، قالب نشست و دستور کار، به بن‌بست خورد و لغو شد.

دونالد ترامپ، روز چهارشنبه در یک گفت‌وگوی با شبکه ان بی سی گفت که رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، «باید بسیار نگران باشد».

