حمله، تحریم و حمایت از اپوزیسیون

حداقل پیامد مورد انتظار از اقدام نظامی کاهش توان،ثبات و گزینه‌های آینده جمهوری اسلامی است،مسیری که با افزایش فشار اقتصادی می‌تواند نظام را هم‌زمان در چند جبهه درگیر کند و با تشدید محرک‌های اعتراضات و تقویت اپوزیسیون‌ــ شرایط لازم را برای فروپاشی فراهم کند

مایکل آیزنستات - ایندیپندنت فارسی

پس از آنکه دونالد ترامپ در واکنش به اعتراض‌های سراسری در ایران هشدار داد که در صورت کشتار خشونت‌بار معترضان، آمریکا آنان را «نجات» خواهد داد، موج سرکوب شدت گرفت و هزاران نفر کشته، زخمی یا بازداشت شدند. در پی این تحولات، آمریکا یک ناوگروه هواپیمابر، چندین اسکادران هواپیمای تهاجمی و سامانه‌های پدافند موشکی به منطقه اعزام کرد. مایکل آیزنستات در موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک در مقاله‌ای به این موضوع می‌پردازد و می‌نویسد اکنون رئیس‌جمهوری آمریکا با وضعیتی مواجه است که عقب‌نشینی یا اقدام کم‌اثر پس از تهدید، می‌تواند به تضعیف اعتبار واشنگتن و جسورتر شدن جمهوری اسلامی بینجامد و بازدارندگی آمریکا را زیر سوال ببرد.

ترامپ هم‌زمان از ضرورت «رهبری جدید» در ایران سخن گفته و رژیم را به مذاکره برای توافق هسته‌ای فراخوانده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که او از فرماندهان نظامی گزینه‌های «قاطع» خواسته است. گرایش ترامپ به حملات سریع و محدود‌ــ مشابه اقدام‌های پیشین علیه داعش یا برنامه هسته‌ای ایران‌ــ با سوابقی مانند عملیات هوایی ۵۲روزه علیه حوثی‌ها و فشار طولانی‌مدت بر ونزوئلا نشان می‌دهد گزینه‌هایی که روی میز است از عملیات فشار از راه دور گرفته تا حملاتی با هدف قطع راس یا فروپاشی ساختار حاکم را شامل می‌شود.

یکی از سناریوها، حذف یا تضعیف رهبر جمهوری اسلامی است که نقش محوری در انسجام نظام دارد. چنین اقدامی می‌تواند راه را برای توافق با جانشینان او باز کند یا بالعکس، بحران جانشینی و کشمکش‌های درون‌ساختاری، به‌ویژه میان جناح‌های مختلف سپاه پاسداران، را تشدید کند.

سناریوی دیگر، حملات هدفمند به فرماندهان جدید سپاه پاسداران است تا هزینه‌های تداوم حمایت از نظام به‌طور مستقیم متوجه جانشینان شود.

گزینه‌ دیگر تشدید سخت‌گیری در اجرای تحریم‌ها، از جمله متوقف کردن نفتکش‌ها یا حمله به پایانه‌های صادرات نفت در سواحل جنوبی ایران، است. چنین اقدام‌هایی می‌تواند درآمد نفتی را به‌شدت کاهش دهد و برخی فرماندهان منتفع از دور زدن تحریم‌ها را وادار به تجدیدنظر کند.