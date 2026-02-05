خبرنامه گویا - آیا جنجال مجری شبکه افق یک «خطای انسانی» بود یا بخشی از پازل فریب؟ در حالی‌ که افکار عمومی هنوز در شوک جنایات و آمار هولناک کشته‌شدگان است، ناگهان صحنه‌ای چیده می‌شود تا «سلبریتی‌های وسط‌باز» از سکوت خارج شوند. از دید نویسنده این خشمِ گزینشی بوی عدالت نمی‌دهد؛ فرار رو به جلویی است برای کسانی که در برابر خون‌های ریخته‌شده خاموش بودند و حالا با حمله به یک «کیسه‌بوکس» حکومتی، می‌کوشند چهره خود را تطهیر کنند

فریاد برای توهین، سکوت در برابر مسئول اصلی

علی لاهیجی - ویژه خبرنامه گویا

واقعیت این است که ما از پشت‌پرده برنامه‌های تلویزیونی رژیم اطلاع نداریم اما این را هم می دانیم که بعضی از توهین ها عامدانه گفته میشود تا دعوای زرگری راه بیفتد و کمی مردم را از مسائل روز دور کند. مثلا اگر لازم باشد ساختمان پلاسکو می افتد تا تسویه حساب داخلی رفسنجانی و خامنه ای که با مرگ رفسنجانی تمام شد در حاشیه بماند. از این موارد در چهل سال گذشته زیاد دیدیم حتی در همین صدا و سیمای رژِیم.

مجری شبکه افق نه اولین نفر بود و نه آخرین نفر خواهد بود. در همین صداوسیما بارها شاهد توهین به اهل سنت بوده‌ایم. توهین به بهاییان به‌طور مستمر تکرار می‌شود. به ترک‌ها توهین شد و پس از اعتراض مردم، گوینده عذرخواهی کرد و پرونده بسته شد. به کردها، گیلک‌ها، لرها و .. توهین می شود و معمولاً هم با یک عذرخواهی ماجرا پایان می‌یابد و اگر اعتراض‌ها گسترده باشد، نهایتاً مجری یا مسئولی کنار گذاشته ‌شود.

اما بیش از آن‌که این خطاها ناخواسته باشد، به پروژه‌هایی شباهت دارد برای سرگرم کردن افکار عمومی ایجاد می شود ؛ پروژه‌هایی که هدف‌شان دور کردن ذهن جامعه از مسائل اصلی است. این مجری ناآگاه هم احتمالا بازیچه برنامه‌نویسان پشت پرده است تا توجه مردم از جنایت‌های گسترده حکومت به حاشیه‌هایی مانند «توهین» تقلیل یابد.

این یادداشت را نمی‌نویسم تا یک جوان نادان را سرزنش کنم. مسئله اصلی برای من، کسانی هستند که حالا با فریاد «وااسفا» به میدان آمده‌اند و او را می‌کوبند؛ همان‌هایی که جنایت حکومت و کشتار بیش از سی‌وپنج هزار انسان بی‌گناه را نمی‌بینند.

همان‌هایی که لباس‌شخصی‌ها، نیروهای ویژه و پاسداران سرکوبگر را نادیده می‌گیرند.

همان‌هایی که برای کشته‌شدن فرماندهان سپاه در جنگ دوازده روزه اظهار تأسف می‌کنند و هم‌زمان اشعار حماسی و ملی‌گرایانه فردوسی را به اشتراک می‌گذارند که گویی سپاه و نیروهای سرکوبگر برای منافع ملی می‌جنگند!؟..

وسط بازها هنگام جنایت، همه در خواب‌اند و منتظر می‌مانند تا حکومت خود سوژه‌ای بسازد تا به میدان بیایند. در ماجرای شبکه افق نیز همین را دیدیم: کسانی که برای مطرح کردن خود وارد صحنه شدند. همان‌هایی که در روزهای نخست اعتراضات، وقتی شعارها اقتصادی بود، مصاحبه می‌کردند و از دزدی و فقر می‌گفتند. اما زمانی که مطالبات مردم سیاسی شد، سکوت پیشه کردند.

از نیمه دی‌ماه، شعارها به سمت علت‌ها رفت؛ «مرگ بر دیکتاتور» شنیده شد، اما سلبریتی‌های وسط‌باز خاموش ماندند. کشتار مردم آغاز شد؛ باز هم سکوت کردند. سه هفته جهان در شوک جنایت حکومتی بود که مردم خود را به قتل رساند، اما بسیاری از چهره‌های مشهور ایرانی ترجیح دادند چیزی نگویند. اکنون اما، برای یک رفتار بی‌ادبانه، فریاد برمی‌آورند و مجری شبکه افق را محکوم می‌کنند.

بی‌تردید این جوان نادان باید عذرخواهی کند و کنار گذاشته شود؛ اما پرسش اصلی این است: این سلبریتی‌های منفعت‌طلب، هنگام قتل‌عام مردم کجا بودند که امروز دهان باز کردند؟