آناهیتا ایراندخت (روان‌شناس و روان‌درمانگر) - ویژه خبرنامه گویا

در این روزهای حساس تاریخی، یک پرسش مدام تکرار می‌شود: آیا نقد رضا پهلوی خیانت است، یا نشانه‌ی هوشیاری سیاسی؟

پرسش به‌ظاهر ساده‌ای‌ست، اما پاسخ آن، مرز میان مسئولیت تاریخی و خودنمایی سیاسی را روشن می‌کند. مسئله این نیست که کسی حق انتقاد دارد یا نه؛ مسئله این است که چه کسی، در چه زمانی، با چه زبانی و با چه پیامدی انتقاد می‌کند؟

نقد، شرط دموکراسی است؛ اما هر حمله‌ای نقد نیست

دموکراسی بدون نقد معنا ندارد. هیچ جنبش آزادی‌خواهی هم با یکدست‌سازی مصنوعی زنده نمی‌ماند. مردم حق دارند جمهوری‌خواه باشند، مشروطه‌خواه نباشند، یا حتی از شخص رضا پهلوی خوششان نیاید. این‌ها بدیهیات سیاست است.

اما آن‌چه بدیهی نیست ــ و اتفاقاً خطرناک است ــ این تصور است که هر حمله‌ای را می‌توان به نام «نقد» توجیه کرد، حتی اگر نتیجه‌اش دقیقاً همان چیزی باشد که جمهوری اسلامی می‌خواهد.

اینجا دیگر بحث نیت نیست؛ بحث اثر است. تاریخ با نیت‌ها کاری ندارد، با نتایج کار دارد. وقتی تمرکز اپوزیسیون از سرنگونی جمهوری اسلامی برداشته می‌شود و به‌طور وسواس‌گونه روی تخریب یک چهره‌ی نمادین متمرکز می‌شود، ما با نقد روبه‌رو نیستیم؛ با خودزنی سیاسی روبه‌رو هستیم. خودزنی‌ای که در اوج هزینه‌ی خون مردم اتفاق می‌افتد.

اگر کسی تمام انرژی‌اش را صرف حمله‌ی شبانه‌روزی، شخصی، احساسی و تهمت‌محور به رضا پهلوی می‌کند، اما سهم جمهوری اسلامی در حملاتش به زحمت به چند درصد می‌رسد، دیگر نمی‌شود این را «دغدغه‌ی آزادی» نامید. این‌جا پای چیز دیگری در میان است: خودمحوری سیاسی، کینه‌ی ایدئولوژیک، یا پروژه‌ی آگاهانه‌ی تفرقه. هر سه هم برای یک جنبش آزادی‌خواه سمی‌اند.