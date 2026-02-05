

تمدن و بربریت در سراسر جهان

در هزاران جبهه روبرویِ هم ایستاده‌اند

رفیق چپ‌‌دین،

تعریف مارکسیستی خود را از تمدن و بربریت دارد

تعریف مقدسی که در آن، غرب، ستمگر است

و هر کس که بر آن می‌شورد همرزم ‌

در گسترای چنین بینشی‌ست که شیخ، مترقی‌ست

چرا که با تمدن می‌جنگد

.

در گسترای چنین بینشی‌ست

که کانون، نویسندگان‌اش را

با شور انقلابی به غزّه می‌فرستد

تا درکنار «برادران مسلمان» *

-همباوران جهادیانی که ایران را تسخیر کرده‌اند-

با یهودیان که عاشق تمدن و ایران‌اند بجنگد

.

در گسترای چنین بینشی‌ست

که کانونیان، ایران را نمی‌بینند

و فریادهای «نه غزه، نه لبنانِ» ‌فرهیختگان

و مردمان درمانده را نمی‌شنوند

و بیانه پُشت بیانه از روی دستِ شیخ

در باره‌ی غزّه می‌نویسند

.

در گسترای چنین بینشی‌شت که چپ‌دینان

این سربازان تار و مار شده‌ی آرمان کمونیسم

این سربازان مفید

این سربازان کودن شیخ

در سنگر «برادران مسلمان»

علیه ایران و ایرانی، علیه تمدن می‌جنگند

.

در گسترای چنین بینشی‌ست

که رفقا همرزمان جهادی خود

مزدوران جهانی شیخ را نمی‌بینند

که شیفتگان ایران را

در کوچه‌ها و خیابان‌ها به رگبار می‌بندند

*اخوان ‌المسلمین

.

رضا فرمند