تمدن و بربریت در سراسر جهان
در هزاران جبهه روبرویِ هم ایستادهاند
رفیق چپدین،
تعریف مارکسیستی خود را از تمدن و بربریت دارد
تعریف مقدسی که در آن، غرب، ستمگر است
و هر کس که بر آن میشورد همرزم
در گسترای چنین بینشیست که شیخ، مترقیست
چرا که با تمدن میجنگد
.
در گسترای چنین بینشیست
که کانون، نویسندگاناش را
با شور انقلابی به غزّه میفرستد
تا درکنار «برادران مسلمان» *
-همباوران جهادیانی که ایران را تسخیر کردهاند-
با یهودیان که عاشق تمدن و ایراناند بجنگد
.
در گسترای چنین بینشیست
که کانونیان، ایران را نمیبینند
و فریادهای «نه غزه، نه لبنانِ» فرهیختگان
و مردمان درمانده را نمیشنوند
و بیانه پُشت بیانه از روی دستِ شیخ
در بارهی غزّه مینویسند
.
در گسترای چنین بینشیشت که چپدینان
این سربازان تار و مار شدهی آرمان کمونیسم
این سربازان مفید
این سربازان کودن شیخ
در سنگر «برادران مسلمان»
علیه ایران و ایرانی، علیه تمدن میجنگند
.
در گسترای چنین بینشیست
که رفقا همرزمان جهادی خود
مزدوران جهانی شیخ را نمیبینند
که شیفتگان ایران را
در کوچهها و خیابانها به رگبار میبندند
*اخوان المسلمین
.
رضا فرمند