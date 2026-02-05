Thursday, Feb 5, 2026

صفحه نخست » رویاروییِ تمدن و بربریت، رضا فرمند

تمدن و بربریت در سراسر جهان
در هزاران جبهه روبرویِ هم ایستاده‌اند
رفیق چپ‌‌دین،
تعریف مارکسیستی خود را از تمدن و بربریت دارد
تعریف مقدسی که در آن، غرب، ستمگر است
و هر کس که بر آن می‌شورد همرزم ‌
در گسترای چنین بینشی‌ست که شیخ، مترقی‌ست
چرا که با تمدن می‌جنگد
.
در گسترای چنین بینشی‌ست
که کانون، نویسندگان‌اش را
با شور انقلابی به غزّه می‌فرستد
تا درکنار «برادران مسلمان» *
-همباوران جهادیانی که ایران را تسخیر کرده‌اند-
با یهودیان که عاشق تمدن و ایران‌اند بجنگد
.
در گسترای چنین بینشی‌ست
که کانونیان، ایران را نمی‌بینند
و فریادهای «نه غزه، نه لبنانِ» ‌فرهیختگان
و مردمان درمانده را نمی‌شنوند
و بیانه پُشت بیانه از روی دستِ شیخ
در باره‌ی غزّه می‌نویسند
.
در گسترای چنین بینشی‌شت که چپ‌دینان
این سربازان تار و مار شده‌ی آرمان کمونیسم
این سربازان مفید
این سربازان کودن شیخ
در سنگر «برادران مسلمان»
علیه ایران و ایرانی، علیه تمدن می‌جنگند
.
در گسترای چنین بینشی‌ست
که رفقا همرزمان جهادی خود
مزدوران جهانی شیخ را نمی‌بینند
که شیفتگان ایران را
در کوچه‌ها و خیابان‌ها به رگبار می‌بندند

*اخوان ‌المسلمین
.
رضا فرمند

از فروشگاهفروشگاه پرچم شیر و خورشید دیدن کنید
