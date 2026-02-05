ایران سرزمینی است که در افسانه‌ها و حماسه‌هایش، پیوند نسل‌ها اغلب به شکلی تراژدی به نمایش درمی‌آید؛ کشمکشی دیرینه میان پدران و پسران که در گذشته در قالب «نبرد بر سر حقِ زیستن» نمایان می‌شد. در قلب شاهنامه، تنش میان نظم کهن و خواستِ نو، به هولناک‌ترین شکل در داستان «رستم و سهراب» خود را نشان می‌دهد. رستم، نمادِ ایستاییِ نظم پهلوانی و پاسدارِ سنت‌های پیشین، در برابر سهراب--فرزند خویش که سرشار از شور جوانی است-- می‌ایستد. رستم به دلیل ناتوانی در شناختِ آینده، فرزندش را به دست خود می‌کشد. پیامد نمادین این «سهراب‌کشی» آن است که نظم کهن با حذفِ فیزیکیِ نسل نو، خود را برای مدتی کوتاه حفظ می‌کند، اما به بهای یک ایستایی تاریخی و بازماندن از بالندگی.

در غرب، داستانِ قتل پدر در نمایشنامه «هملت» نیز رخ می‌دهد، اما ساختار نمایشی آن با چیزی گره می‌خورد که می‌توان آن را «آفرینش فردیت مدرن» نامید. در هملت، مرگ پدر موتور پرسشگری و خویشتن‌آگاهی می‌شود. اینجا «قتل پدر» استعاره‌ای است برای گسست از قدرت سنتی و زایشِ انسانی که بارِ انتخاب را به دوش می‌کشد. به این معنا، ادبیات غربی کشتن پدر را به سوختِ مدرنیته تبدیل کرد: یعنی جابه‌جایی از قدرت سنتی به خودفرمانیِ فردی.