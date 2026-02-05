این رسانه اسرائیلی افزود که سطح احتیاط نیز به‌شدت افزایش یافته است.

درور بالازاده، تحلیلگر ایران در کانال ۱۴ اسرائیل، گفت: «چهره‌های ارشد رژیم ایران، از جمله پزشکیان، تحت فشار شدیدی هستند. آنها از تجربه درس گرفته‌اند و به خوبی به یاد دارند که در عملیات طلوع شیران چه اتفاقی افتاد.»

او گفت در پاسخ به این شرایط، آن‌ها بر اقدامات محدودکننده، جلوگیری از تماس‌های تلفنی و جلسات و حفظ احتیاط شدید اصرار دارند و همچنین ورود افراد به ساختمان‌های سپاه پاسداران با تلفن هوشمند ممنوع شده است.

دنیس راس: ایران می‌خواهد مذاکره کند اما هیچ امتیاز واقعی نمی‌دهد