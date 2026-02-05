ایران اینترنشنال - کانال ۱۴ اسرائیل به نقل از منابع بلندپایه سپاه پاسداران نوشت وحشت در داخل رژیم ایران در حال گسترش است و استفاده از تلفنهای هوشمند و برگزاری جلسات گروهی ممنوع شده است.
این رسانه اسرائیلی افزود که سطح احتیاط نیز بهشدت افزایش یافته است. درور بالازاده، تحلیلگر ایران در کانال ۱۴ اسرائیل، گفت: «چهرههای ارشد رژیم ایران، از جمله پزشکیان، تحت فشار شدیدی هستند. آنها از تجربه درس گرفتهاند و به خوبی به یاد دارند که در عملیات طلوع شیران چه اتفاقی افتاد.» او گفت در پاسخ به این شرایط، آنها بر اقدامات محدودکننده، جلوگیری از تماسهای تلفنی و جلسات و حفظ احتیاط شدید اصرار دارند و همچنین ورود افراد به ساختمانهای سپاه پاسداران با تلفن هوشمند ممنوع شده است. دنیس راس: ایران میخواهد مذاکره کند اما هیچ امتیاز واقعی نمیدهد مشاور ارشد باراک اوباما، رییسجمهوری پیشین آمریکا در امور خاورمیانه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران میخواهد مذاکره کند اما هیچ امتیاز واقعی نمیدهد. به زبان جنگ صحبت میکند اما از آن میترسد. با مردم خود بیرحمی میکند و در حکومتداری اساسی شکست میخورد و هیچ پاسخی برای شکستهای خود ندارد.» او ادامه داد: جمهوری اسلامی «در مقطعی فرو خواهد پاشید. آیا میتوانیم رفتار آن را تغییر دهیم؟ روی آن شرط نبندید.» Iran wants to negotiate but not make any real concessions. It speaks the language of war but fears it. It brutalizes its public, and fails in basic governance. And it has no answers to its failures. It will collapse at some point. Can we change its behavior? Don't bet on it. ***
Iran wants to negotiate but not make any real concessions. It speaks the language of war but fears it. It brutalizes its public, and fails in basic governance. And it has no answers to its failures. It will collapse at some point. Can we change its behavior? Don't bet on it.-- Dennis Ross (@AmbDennisRoss) February 5, 2026
