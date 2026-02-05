Thursday, Feb 5, 2026

spafraid.jpgایران اینترنشنال - کانال ۱۴ اسرائیل به نقل از منابع بلندپایه سپاه پاسداران نوشت وحشت در داخل رژیم ایران در حال گسترش است و استفاده از تلفن‌های هوشمند و برگزاری جلسات گروهی ممنوع شده است.

این رسانه اسرائیلی افزود که سطح احتیاط نیز به‌شدت افزایش یافته است.

درور بالازاده، تحلیلگر ایران در کانال ۱۴ اسرائیل، گفت: «چهره‌های ارشد رژیم ایران، از جمله پزشکیان، تحت فشار شدیدی هستند. آنها از تجربه درس گرفته‌اند و به خوبی به یاد دارند که در عملیات طلوع شیران چه اتفاقی افتاد.»

او گفت در پاسخ به این شرایط، آن‌ها بر اقدامات محدودکننده، جلوگیری از تماس‌های تلفنی و جلسات و حفظ احتیاط شدید اصرار دارند و همچنین ورود افراد به ساختمان‌های سپاه پاسداران با تلفن هوشمند ممنوع شده است.

دنیس راس: ایران می‌خواهد مذاکره کند اما هیچ امتیاز واقعی نمی‌دهد

مشاور ارشد باراک اوباما، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا در امور خاورمیانه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران می‌خواهد مذاکره کند اما هیچ امتیاز واقعی نمی‌دهد. به زبان جنگ صحبت می‌کند اما از آن می‌ترسد. با مردم خود بی‌رحمی می‌کند و در حکومت‌داری اساسی شکست می‌خورد و هیچ پاسخی برای شکست‌های خود ندارد.»

او ادامه داد: جمهوری اسلامی «در مقطعی فرو خواهد پاشید. آیا می‌توانیم رفتار آن را تغییر دهیم؟ روی آن شرط نبندید.»

