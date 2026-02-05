در حالی که مقامات آمریکایی تأکید دارند که یکی از موضوعات مذاکره باید بُرد موشکهای ایران باشد، سپاه پاسداران از «رونمایی» تأسیسات تازه و استقرار موشکهای «خرمشهر۴» خبر داد. اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی در آخرین لحظات تصمیم گرفت که گزارش تصویری از شهر موشکی جدید را پخش نکند.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، با انتشار ویدئویی از فعالیت نیروهای دریایی ایالات متحده در عرشۀ ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن اعلام کرد آنچه بهنظر «رفتوآمدی شلوغ و تصادفی» از جتها و خدمه میآید، در واقع بخشی از عملیات هماهنگ برای پرواز و بازگرداندن ایمن جنگندههاست.
سنتکام تأکید کرد که ملوانان این ناو برای انجام مأموریتهای پروازی بهصورت گروهی آموزش دیدهاند.انتشار این ویدئو در حالی است که تنشها میان تهران و واشنگتن در آستانه مذاکرات برنامهریزیشده میان نمایندگان دو کشور افزایش یافته است.
On the flight deck of an aircraft carrier, what looks like a random rush of jets and people is actually a well-orchestrated routine. Sailors aboard the USS Abraham Lincoln are trained to work as a team to launch and recover safely and on time, every time. pic.twitter.com/64ubKaG1wC-- U.S. Central Command (@CENTCOM) February 5, 2026
همزمان خبرگزاری فارس روز پنجشنبه ۱۷ بهمن گزارش داد که موشک بالستیک «خرمشهر ۴» برای اولین بار در یکی از شهرهای موشکی ایران مستقر شد.
این خبر همزمان با افزایش تنش بین ایران و آمریکا در منطقه منتشر میشود.
بازیگر جدید دکترین آفندی ایران وارد شهرهای موشکی شد-- خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) February 5, 2026
در جریان رونمایی از شهر جدید موشکی نیروی هوافضای سپاه که شب گذشته انجام شد، یکی از پیشرفتهترین موشکهای بالستیک ایران یعنی «خرمشهر ۴» در میان تجهیزات عملیاتی مستقر در این مجموعه مشاهده شد. pic.twitter.com/g1mhm20vqf
فارس مدعی شده است که استقرار «خرمشهر ۴» در شهرهای موشکی توان نیروهای مسلح را به سطحی «بیسابقه» رسانده است.
البته موشک خرمشهر۴ جدید نیست و در سال ۱۴۰۲ معرفی شده بود. اما ظاهراً منظور از خبرهای اخیر، عملیاتی شدن این نوع موشک در «شهر جدید موشکی» است.