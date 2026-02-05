Thursday, Feb 5, 2026

صفحه نخست » جنگ تصویری سنتکام و جمهوری اسلامی

picwar.jpgدر حالی که مقامات آمریکایی تأکید دارند که یکی از موضوعات مذاکره باید بُرد موشک‌های ایران باشد، سپاه پاسداران از «رونمایی» تأسیسات تازه و استقرار موشک‌های «خرمشهر۴» خبر داد. اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی در آخرین لحظات تصمیم گرفت که گزارش تصویری از شهر موشکی جدید را پخش نکند.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، با انتشار ویدئویی از فعالیت نیروهای دریایی ایالات متحده در عرشۀ ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن اعلام کرد آنچه به‌نظر «رفت‌وآمدی شلوغ و تصادفی» از جت‌ها و خدمه می‌آید، در واقع بخشی از عملیات هماهنگ برای پرواز و بازگرداندن ایمن جنگنده‌هاست.

سنتکام تأکید کرد که ملوانان این ناو برای انجام مأموریت‌های پروازی به‌صورت گروهی آموزش دیده‌اند.انتشار این ویدئو در حالی است که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن در آستانه مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده میان نمایندگان دو کشور افزایش یافته است.

همزمان خبرگزاری فارس روز پنجشنبه ۱۷ بهمن گزارش داد که موشک بالستیک «خرمشهر ۴» برای اولین بار در یکی از شهرهای موشکی ایران مستقر شد.

این خبر همزمان با افزایش تنش بین ایران و آمریکا در منطقه منتشر می‌شود.

فارس مدعی شده است که استقرار «خرمشهر ۴» در شهرهای موشکی توان نیروهای مسلح را به سطحی «بی‌سابقه» رسانده است.

البته موشک خرمشهر۴ جدید نیست و در سال ۱۴۰۲ معرفی شده بود. اما ظاهراً منظور از خبرهای اخیر، عملیاتی شدن این نوع موشک در «شهر جدید موشکی» است.

