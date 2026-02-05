Thursday, Feb 5, 2026

صفحه نخست » متحد مادورو و حامی جمهوری اسلامی در ونزوئلا با همکاری آمریکا دستگیر شد

arrested.jpgمقام‌های آمریکایی اعلام کردند که در عملیات مشترک با مسئولان ونزوئلا «الکس ساب» متحد نزدیک نیکولاس مادورو رئیس جمهور سابق این کشور را دستگیر کردند

خبرنامه گویا - الکس ساب، میلیاردر کلمبیایی-ونزوئلایی که سال‌ها به عنوان شاه‌کلید شبکه‌های مالی و سیاسی نیکلاس مادورو شناخته می‌شد، در یک عملیات مشترک بین ونزوئلا و آمریکا بازداشت شد. این عملیات با مشارکت سرویس اطلاعات ملی ونزوئلا و اف بی آی انجام شده و احتمال استرداد او به آمریکا وجود دارد.

تحولات اخیر در ونزوئلا، از جمله بازداشت گزارش‌شده الکس ساب، متحد نزدیک نیکلاس مادورو، نشان می‌دهد که دوران هم‌پیمانی جمهوری اسلامی و ونزوئلا به‌سرعت در حال فروپاشی است. ساب پیش‌تر به‌عنوان نماینده ویژه مادورو در مسیر کاراکاس - تهران فعال بود و با پیام های رئیس‌جمهور ونزوئلا برای خامنه‌ای به ایران سفر می‌کرد، نقش کلیدی در تامین غذا، دارو و تجهیزات پالایشگاهی برای دولت مادورو داشت.

madorolarge.jpg

این بازداشت که در قالب یک عملیات مشترک میان ونزوئلا و آمریکا صورت گرفته، نشان می‌دهد حتی متحدان قدیمی جمهوری اسلامی دیگر حاضر نیستند به خاطر تهران فداکاری کنند. دولت موقت ونزوئلا به رهبری دلسی رودریگز، با همکاری آمریکا، مسیر جدیدی برای سیاست خارجی خود در پیش گرفته که در تضاد کامل با منافع جمهوری اسلامی است.

ساب پیش‌تر به اتهام فساد و پولشویی در آمریکا زندانی شده بود و جمهوری اسلامی و مادورو تلاش کردند با استفاده از پوشش دیپلماتیک، بازداشت او را غیرقانونی جلوه دهند. رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی با همکاری رسانه‌های ونزوئلایی پرونده ساب را به نماد مقاومت در برابر آمریکا تبدیل کردند. اکنون همان روایت رسانه‌ای با بازداشت ساب در خاک کاراکاس و همکاری آمریکا فرو ریخته است.

از منظر امنیتی، ساب به شبکه‌های حساس مالی و نظامی و ارتباط با گروه‌های مرتبط با حزب‌الله دسترسی داشت. جمهوری اسلامی با اتکا به حضور او توانسته بود نفوذی فراتر از تجارت ساده ایجاد کند. بازداشت او نشان می‌دهد که این شبکه‌ها دیگر توان پنهان‌سازی یا فعالیت امن ندارند.

رویکرد جدید ونزوئلا به همکاری آشکار با آمریکا، نشانه روشن از بازتعریف منافع ملی است؛ کشورهایی که زمانی در جبهه تهران علیه واشنگتن ایستاده بودند، اکنون اولویت را به بقا و ثبات داخلی می‌دهند، نه پیمان‌های ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی .

این تحول برای تهران یک شکست جدی راهبردی است. اتحاد طولانی‌مدت جمهوری اسلامی و ونزوئلا که زمانی نقطه‌ای از قدرت تهران در آمریکای لاتین محسوب می‌شد، اکنون در حال فروپاشی است.

بازداشت ساب زنگ هشداری برای جمهوری اسلامی است: اتحادهای ایدئولوژیک و ضدآمریکایی دیگر تضمینی برای بقای سیاسی یا اقتصادی جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین ندارند و ممکن است با کوچک‌ترین تغییر منافع ملی دولت‌ها، کاملاً فرو بریزند.

مطلب قبلی...
spafraid.jpg
منابع بلندپایه سپاه: وحشت در داخل رژیم ایران در حال گسترش است
مطلب بعدی...
koshtar.jpg
مقام سابق وزارت کشور: سرکوب مهندسی‌شده؛ رژیم سال‌ها برای قتل‌عام مردم تمرین کرده بود

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar5-1.jpg
پروپاگاندا تازه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در میدان ولیعصر
daily16.jpg
روشنفکرانی که مدعی شدند خمینی انقلاب ۵۷ را از آنها دزدید
one9-1.jpg
امیرحاج رضایی بازیکن و مربی اسبق فوتبال و برادرزاده طیب حاج رضایی
oholic5.jpg
در این زمان از روز به هیچ وجه لب به قهوه نزنید
daily30.jpg
ویلاهای لوکس زمین‌خواران در دل جنگل‌های شمال
goftar8.jpg
عسل راوندی، از زندگي در ایران تا عضویت در ارتش امریکا
daily.jpg
مژده شریعتمداری برادرزاده کانادا نشین حسین شریعتمداری
daily2.jpg
همجنسگرایی سوژه فیلم آخوند فیلمساز شد!

از سایت های دیگر

غاری در کره ماه که انسان‌ها می توانند در آن ساکن شوند
کسانی که با انگیزه‌هایی مشکوک امروز برای دکتر محمد مصدق اشک تمساح می‌ریزند
دیوانگی محض خامنه ای
راه اندازی بیزنس و امور اقامتی در امارات متحد عربی

پر بیننده ترین ها



euro1.jpg
پسر ۱۳ ساله بعد از ۴ ساعت شنا در دریا جان خانواده‌اش را نجات داد
kham.jpg
خامنه‌ای رکورد زد!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
goftar4.jpg
مهران غفوریان و باجناقش در کربلا
one4-1.jpg
حاج خلیل رضایی پدری که خود و ۸ فرزندش عضو سازمان مجاهدین بودند
gtv.jpg
از سینما تا سیاست، زنی که تاریخ را تغییر داد

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy