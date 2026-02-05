مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که در عملیات مشترک با مسئولان ونزوئلا «الکس ساب» متحد نزدیک نیکولاس مادورو رئیس جمهور سابق این کشور را دستگیر کردند

خبرنامه گویا - الکس ساب، میلیاردر کلمبیایی-ونزوئلایی که سال‌ها به عنوان شاه‌کلید شبکه‌های مالی و سیاسی نیکلاس مادورو شناخته می‌شد، در یک عملیات مشترک بین ونزوئلا و آمریکا بازداشت شد. این عملیات با مشارکت سرویس اطلاعات ملی ونزوئلا و اف بی آی انجام شده و احتمال استرداد او به آمریکا وجود دارد.

تحولات اخیر در ونزوئلا، از جمله بازداشت گزارش‌شده الکس ساب، متحد نزدیک نیکلاس مادورو، نشان می‌دهد که دوران هم‌پیمانی جمهوری اسلامی و ونزوئلا به‌سرعت در حال فروپاشی است. ساب پیش‌تر به‌عنوان نماینده ویژه مادورو در مسیر کاراکاس - تهران فعال بود و با پیام های رئیس‌جمهور ونزوئلا برای خامنه‌ای به ایران سفر می‌کرد، نقش کلیدی در تامین غذا، دارو و تجهیزات پالایشگاهی برای دولت مادورو داشت.

این بازداشت که در قالب یک عملیات مشترک میان ونزوئلا و آمریکا صورت گرفته، نشان می‌دهد حتی متحدان قدیمی جمهوری اسلامی دیگر حاضر نیستند به خاطر تهران فداکاری کنند. دولت موقت ونزوئلا به رهبری دلسی رودریگز، با همکاری آمریکا، مسیر جدیدی برای سیاست خارجی خود در پیش گرفته که در تضاد کامل با منافع جمهوری اسلامی است.

ساب پیش‌تر به اتهام فساد و پولشویی در آمریکا زندانی شده بود و جمهوری اسلامی و مادورو تلاش کردند با استفاده از پوشش دیپلماتیک، بازداشت او را غیرقانونی جلوه دهند. رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی با همکاری رسانه‌های ونزوئلایی پرونده ساب را به نماد مقاومت در برابر آمریکا تبدیل کردند. اکنون همان روایت رسانه‌ای با بازداشت ساب در خاک کاراکاس و همکاری آمریکا فرو ریخته است.

از منظر امنیتی، ساب به شبکه‌های حساس مالی و نظامی و ارتباط با گروه‌های مرتبط با حزب‌الله دسترسی داشت. جمهوری اسلامی با اتکا به حضور او توانسته بود نفوذی فراتر از تجارت ساده ایجاد کند. بازداشت او نشان می‌دهد که این شبکه‌ها دیگر توان پنهان‌سازی یا فعالیت امن ندارند.

رویکرد جدید ونزوئلا به همکاری آشکار با آمریکا، نشانه روشن از بازتعریف منافع ملی است؛ کشورهایی که زمانی در جبهه تهران علیه واشنگتن ایستاده بودند، اکنون اولویت را به بقا و ثبات داخلی می‌دهند، نه پیمان‌های ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی .

این تحول برای تهران یک شکست جدی راهبردی است. اتحاد طولانی‌مدت جمهوری اسلامی و ونزوئلا که زمانی نقطه‌ای از قدرت تهران در آمریکای لاتین محسوب می‌شد، اکنون در حال فروپاشی است.

بازداشت ساب زنگ هشداری برای جمهوری اسلامی است: اتحادهای ایدئولوژیک و ضدآمریکایی دیگر تضمینی برای بقای سیاسی یا اقتصادی جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین ندارند و ممکن است با کوچک‌ترین تغییر منافع ملی دولت‌ها، کاملاً فرو بریزند.