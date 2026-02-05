Thursday, Feb 5, 2026

صفحه نخست » مقام سابق وزارت کشور: سرکوب مهندسی‌شده؛ رژیم سال‌ها برای قتل‌عام مردم تمرین کرده بود

koshtar.jpgبر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال از یک مقام پیشین وزارت کشور، سرکوب گسترده اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ نتیجه «یک روند برنامه‌ریزی‌شده و چندلایه» بوده که از سال ۱۴۰۱ در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیگیری و برنامه‌ریزی شده است

او که از سابقه اجرایی و امنیتی برخوردار است، پنج‌شنبه ۱۶ بهمن به ایران‌اینترنشنال گفت آموزش‌ مقابله با اعتراضات شهری «به ‌صورت منسجم» در جمهوری اسلامی به اجرا درآمده؛ از سازماندهی نیروهای غیررسمی در قالب دسته‌های موتورسوار و پیادهِ مسلح گرفته تا نشانه‌گذاری و شناسایی اماکن مرتفع و مشرف به نقاط حساس برای استقرار تک‌تیراندازها.

این مقام پیشین وزارت کشور که عضویت در سپاه پاسداران را نیز در کارنامه دارد، به‌ شرط فاش نشدن هویتش با ایران‌اینترنشنال گفت‌وگو کرد.

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال پنجم بهمن در بیانیه‌ای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور تهران، کشته شده‌اند.

قتل‌عام سازمان‌یافته معترضان و مشارکت مستقیم سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای نیابتی در آن، بیش از هر زمان دیگری مشروعیت جمهوری اسلامی را در سطح داخلی و بین‌المللی به چالش کشیده است.

ویدیوهای منتشر شده و روایت‌های شهروندان از شلیک مستقیم گلوله جنگی، به رگبار بستن معترضان از ساختمان‌های مرتفع، استفاده از سلاح‌های ساچمه‌ای، به‌کارگیری تک‌تیراندازها، یورش به بیمارستان‌ها و زدن تیر خلاص به مجروحان در جریان انقلاب ملی ایرانیان حکایت دارد.

«آموزش‌های نظری ایدئولوژیک و آماده‌سازی روانی برای کشتن»

مقام پیشین وزارت کشور در ادامه سخنان خود به ایران‌اینترنشنال گفت اقدامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات اخیر نشان می‌دهد سرکوب‌ها نه واکنشی مقطعی، بلکه حاصل «آماده‌سازی ساختاری و عملیاتی طولانی‌مدت» بوده است.

او به برگزاری «آموزش‌های نظری ایدئولوژیک» و «آماده‌سازی روانی برای کشتن» و زدن تیر خلاص به معترضان اشاره کرد و افزود در مواردی، اراذل و اوباش نیز برای ایفای نقش «لیدر» در تجمعات آموزش دیده‌اند.

به گفته او، اراذل و اوباش با هدف «شناسایی افراد و هدایت یا منحرف‌سازی جریان‌های خیابانی» از سوی حکومت به کار گرفته‌ شده‌اند.

استفاده جمهوری اسلامی از اراذل و اوباش برای سرکوب اعتراضات مردمی دارای سابقه است و در گذشته نیز گزارش‌های متعددی در این‌ خصوص منتشر شده است.

