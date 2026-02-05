بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال از یک مقام پیشین وزارت کشور، سرکوب گسترده اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ نتیجه «یک روند برنامه‌ریزی‌شده و چندلایه» بوده که از سال ۱۴۰۱ در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیگیری و برنامه‌ریزی شده است

او که از سابقه اجرایی و امنیتی برخوردار است، پنج‌شنبه ۱۶ بهمن به ایران‌اینترنشنال گفت آموزش‌ مقابله با اعتراضات شهری «به ‌صورت منسجم» در جمهوری اسلامی به اجرا درآمده؛ از سازماندهی نیروهای غیررسمی در قالب دسته‌های موتورسوار و پیادهِ مسلح گرفته تا نشانه‌گذاری و شناسایی اماکن مرتفع و مشرف به نقاط حساس برای استقرار تک‌تیراندازها.

این مقام پیشین وزارت کشور که عضویت در سپاه پاسداران را نیز در کارنامه دارد، به‌ شرط فاش نشدن هویتش با ایران‌اینترنشنال گفت‌وگو کرد.

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال پنجم بهمن در بیانیه‌ای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور تهران، کشته شده‌اند.

قتل‌عام سازمان‌یافته معترضان و مشارکت مستقیم سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای نیابتی در آن، بیش از هر زمان دیگری مشروعیت جمهوری اسلامی را در سطح داخلی و بین‌المللی به چالش کشیده است.

ویدیوهای منتشر شده و روایت‌های شهروندان از شلیک مستقیم گلوله جنگی، به رگبار بستن معترضان از ساختمان‌های مرتفع، استفاده از سلاح‌های ساچمه‌ای، به‌کارگیری تک‌تیراندازها، یورش به بیمارستان‌ها و زدن تیر خلاص به مجروحان در جریان انقلاب ملی ایرانیان حکایت دارد.