Thursday, Feb 5, 2026

تکرار اشتباه اوباما و بایدن؟ واشینگتن‌پست از «لحظه تعیین‌کننده» ترامپ می‌گوید

wapo.jpgایران اینترنشنال - در یادداشتی تحلیلی که روزنامه واشینگتن‌پست منتشر شده، مارک اِی. تیسن، ستون‌نویس این روزنامه، تصمیم پیش‌روی دونالد ترامپ درباره ایران را «انتخابی تاریخی» توصیف کرده که می‌تواند جایگاه او را در تاریخ آمریکا تعیین کند.

به نوشته تیسن، ترامپ پیش‌تر به‌صراحت به تهران هشدار داده بود که در صورت کشتار معترضان، ایالات متحده وارد عمل خواهد شد، اما به‌رغم این هشدارها، حکومت ایران هزاران نفر از معترضان را به قتل رساند. نویسنده تاکید می‌کند که بی‌عملی در این مقطع، نه‌تنها اعتبار تهدیدهای ترامپ، بلکه اعتبار جهانی آمریکا را به‌شدت تضعیف خواهد کرد.

در این یادداشت آمده است که تجربه رؤسای‌جمهوری پیشین آمریکا، از جمله باراک اوباما در سوریه و جو بایدن در افغانستان، نشان داده که عقب‌نشینی از «خط قرمزها» پیام ضعف به جهان مخابره می‌کند. تیسن استدلال می‌کند اگر ترامپ نیز اکنون از اجرای هشدارهای خود عقب‌نشینی کند، همان اشتباهات گذشته را تکرار خواهد کرد.

تیسن همچنین نسبت به تلاش‌ها برای سوق دادن ترامپ به‌سوی مذاکره هسته‌ای با حکومت ایران هشدار می‌دهد و می‌نویسد هرگونه توافق در شرایط فعلی، ناگزیر با کاهش تحریم‌ها همراه خواهد بود و عملاً به رژیمی که به‌تازگی شهروندانش را سرکوب کرده، پاداش مالی می‌دهد. به باور او، چنین توافقی به رژیم ایران فرصت بازسازی و بازیابی می‌دهد.

به نوشته واشینگتن‌پست، نویسنده بهترین مسیر را اعمال فشار حداکثری و حتی هدف قرار دادن رهبری کنونی ایران می‌داند تا زمینه برای مذاکره با یک رهبری انتقالی فراهم شود. او ایران را در ضعیف‌ترین موقعیت خود از زمان انقلاب ۱۹۷۹ توصیف می‌کند و این وضعیت را «فرصتی بی‌سابقه» برای پایان دادن به دهه‌ها بی‌ثباتی در خاورمیانه می‌خواند.

تیسن در پایان تاکید می‌کند که هرچند اقدام نظامی با خطر همراه است، اما خطر بی‌عملی به‌مراتب بیشتر خواهد بود. به‌گفته او، ترامپ اکنون با دو راهی روشنی روبه‌روست: یا به حکومت ایران «طناب نجات» بدهد، یا با تصمیمی قاطع، جایگاه خود را در کنار رؤسای‌جمهوری قرار دهد که به‌زعم نویسنده، مسیر تاریخ را تغییر داده‌اند.

این در حالی است که همزمان با انتشار گزارش‌های ضدونقیض درباره برگزاری مذاکرات میان تهران و واشینگتن، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که گفت‌وگوها جمعه در عمان برگزار خواهد شد؛ موضوعی که یک مقام آمریکایی نیز آن را تایید کرده است. با این حال، هنوز روشن نیست دستور کار این مذاکرات چه خواهد بود.

