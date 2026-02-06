Friday, Feb 6, 2026

صفحه نخست » آمریکا با وجود مذاکره با جمهوری اسلامی در حال کار روی دوران گذار است

55.jpgایندیپندنت - روزنامه اماراتی نشنال به نقل از منبعی نزدیک به طرح‌‌های آمریکا نوشت که دولت ترامپ باوجود مذاکرات برنامه‌ریزی شده با نمایندگان جمهوری اسلامی، در حال کار روی پروژه دوره گذار از جمهوری اسلامی است.

در این گزارش آمده است که جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، نقش فعالی در این زمینه دارد. این منبع افزود که کوشنر در حال کمک به تشکیل گروهی از تجار و کارآفرینان ایرانی-آمریکایی است تا درباره ایجاد نوعی نهاد گذار موقت که بتواند در صورت فروپاشی رژیم ایران، به اداره کشور کمک کند، مشاوره دهند.

نشنال که روزنامه‌ای نزدیک به دولت امارات به‌شمار می‌رود می‌نویسد که کاخ سفید درباره این گزارش اظهارنظر نکرده است. نشنال می‌نویسد که دولت ترامپ به دنبال نشستی با اپوزیسیون ایران در پالم بیچ فلوریدا است.

البته هنوز روشن نیست این نشست در صورت برگزاری در مارالاگو، اقامتگاه ترامپ انجام می‌شود یا خیر. در گزارش نشنال به نقش شاهزاده رضا پهلوی در تغییر رژیم ایران نیز اشاره شده است. نشنال در این زمینه به هواداران گسترده شاهزاده رضا پهلوی اشاره می‌کند که در انقلاب ملی نام او را در خیابان‌ها فریاد زدند.

