با حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، وضعیت کنونی رقم خورد. البته این به معنای بی‌نقشی دیگر عوامل نیست، اما کاتالیزور اصلی بی‌تردید همان حمله بود. بستری فراهم شد که به اسرائیل اجازه داد آرام‌آرام مرزهایی را که سیاستمداران و نظامیان برجسته خط قرمز و خطر جدی می‌دانستند، یکی‌یکی فرو بریزد.

از گرفتار شدن اسرائیل در باتلاق غزه تا صدها هزار موشک حزب‌الله، همه به فرصت بدل شد. اسرائیل با احتیاط وارد غزه شد، شهر را ویران کرد، ده‌ها هزار نفر را کشت، اما از آن باتلاق خبری نشد. سپس به سمت حزب‌الله رفت و با برنامه‌ریزی فراتر از تصور، فرماندهان رده‌بالا و میانی این بازوی نظامی جمهوری اسلامی را از میان برداشت؛ باز هم خبری از جهنمی که وعده داده بودند نشد. همزمان در سوریه، نیروهای ایران را روزمره قتل‌عام می‌کرد و باز هم پاسخی هولناک در کار نبود.

اسرائیل آرام به گسترش مرزهای تهاجم روی آورد؛ سفارت ایران و محل تجمع سپاه در دمشق را هدف گرفت. این بار اما واکنشی رخ داد: صدها پهپاد و موشک جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل شلیک شد و توان واقعی آن آشکار گردید. بیشتر از حزب‌الله بود، اما نه آن‌چنان هولناک که تبلیغ شده بود. اسرائیل آماده بود، تمهیدات لازم اندیشیده شده بود؛ و سپس مرز اصلی فرو ریخت: حمله مستقیم به ایران. وحشت هنوز وجود داشت، اما آمریکا بلافاصله هشدار داد که نقشی در حمله ندارد و جمهوری اسلامی را تهدید کرد که اگر به نیروهای آمریکایی حمله کند، پاسخ شدید خواهد گرفت.

چندین روز حمله اسرائیل ادامه یافت؛ اما نه بیچاره شد و نه محو گردید، آنگونه که رهبر جمهوری اسلامی وعده داده بود. در ادامه، آمریکا دریافت که مرزها و خط قرمزها کجاست و چقدر جدی است. با حمله‌ای بی‌سابقه تأسیسات هسته‌ای ایران را ویران کرد و باز هم اتفاقی نیفتاد.

البته افتاد: جنگ تمام شد!

اکنون ورق‌ها برگشته‌اند. نگرانی‌هایی از گسترش جنگ وجود دارد، اما این بار فقط نگرانی است؛ ترس و التهاب نیست. نقش‌آفرینان این بار تقریباً همه نفع خود را در جنگ می‌بینند.

به‌گمان من نخستین آن‌ها جمهوری اسلامی است: حکمرانی سراسر اشتباه و ویرانگر، اسیر در دستان رهبری پیر و یکدنده، با ذهنیتی شیعی که به بیراهه کشانده شده است. از زمانی که ملا احمد نراقی دو قرن پیش در عوائدالایام نظریه ولایت فقیه را تئوریزه کرد، پایان تشیع سنتی آغاز شد. او با کج‌فهمی در نیافت که امامان شیعه پس از کربلا بساط امامت را در برابر خلافت علم کردند تا با هسته سخت قدرت درگیر نشوند و در سایه از نفوذ اجتماعی و ثروت بهره‌مند شوند. سپس با داستان غیبت امام دوازدهم، یک هسته ماورایی همیشه حاضر و ناظر برای شیعه ساختند و تأکید کردند تا پیش از ظهور او کسی حق برپایی حکومت ندارد. بدین‌سان تشیع از نابودی در امان ماند.