نمک به زخم مردم پاشیدنِ گلشیفته فراهانی؛ ف. م. سخن

IMG_4024.jpegهر کسی می تواند دچار سادیسم شود و از دیگرآزاری و مردم آزاری لذت ببرد. اگر مانع مردم آزاری نشویم، بر اساس خوی حیوانی خود می توانیم از آن لذت ببریم. معمولا افراد صاحب قدرت که مانع قانونی بر سر راه مردم آزاری نمی بینند دچار این مرض لاعلاج و درمان ناپذیر می شوند و چون از این کار لذت می برند نمی توانند دست از آن بردارند. این که گلشیفته مخالف حمله ی نظامی امریکا به جمهوری اسلامی ست نظری ست که افراد دیگر هم ممکن است با آن موافق باشند ولی این که شما این نظر را زمانی ابراز کنید که حکومت نکبت اسلامی به مردم زخم های عمیق زده و هنوز از این زخم ها خون جاری ست این جز مردم آزاری اسم دیگری ندارد. امریکا نه به خواست من که خواهان تهاجم نظامی او به جمهوری اسلامی هستم به جایی حمله خواهد کرد و نه به خواست گلشیفته که مخالف حمله ی نظامی به جمهوری اسلامی ست توجه خواهد کرد. امریکا بر اساس خواست ها و برنامه های خود ممکن است به جمهوری نکبت حمله کند ممکن است حمله نکند و خواست و بیان نظر ما چیزی را عوض نخواهد کرد. ولی وقتی گلشیفته در رسانه می گوید که مخالف حمله ی امریکا به جمهوری اسلامی ست که به نوعی انتقام مردمی ست که هست و نیست و فرزندان و عزیزان شان را جمهوری اسلامی از آن ها گرفته، و امکان آزاد شدن ایران از شرّ این نظام نکبت را نوید می دهد، در واقع امید شاید واهی مردم بی سلاح و بی دفاع و بی قدرت را از آن ها می گیرد و این نام اش جز دگر آزاری چیز دیگری نمی تواند باشد....

مطلب قبلی...
06topB.jpg
مذاکرات «فعلا» به پایان رسید
مطلب بعدی...
sina.jpg
پیام غیرمستقیم سینا ولی الله به گلشیفته فراهانی؟

