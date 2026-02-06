وحیدآنلاین - ویدیوی اول دریافتی با شرح: 'حدود ساعت ۲۱:۳۰ شب صدای انفجار از داخل ستاد مشترک ارتش شنیده شد. حشمتیه تهران امشب ۱۷ بهمن"



ساعت ۲۲:۳۱ خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی به نقل از سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران نوشت حوالی ساعت ۱۹ در یک نجاری در خیابان قدوسی آتش‌سوزی شده بود که خاموش کردند. خبرگزاری مهر برای این خبر از عکس‌هایی استفاده کرد که با شرحی درباره ستاد مشترک ارتش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بودند و به نظر می‌رسه همه بعد از ساعت ۲۱:۳۰ منتشر شده باشند. البته گویا عکسی قدیمی هم بینشون بود.



به هرحال فرستنده این ویدیو روی وقوع انفجار در حدود ساعت ۲۱:۳۰ تاکید داشت.





ویدیوی دریافتی با شرح: 'حدود ساعت ۲۱:۳۰ شب صدای انفجار از داخل #ستاد_مشترک_ارتش شنیده شد. حشمتیه #تهران امشب ۱۷ بهمن"

حدود ساعت ۲۲ خبری به نقل از سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران منتشر شد که گفته در ساعت ۱۹ در یک نجاری در خیابان قدوسی آتش‌سوزی شده بود که اطفا شد.

فرستنده این ویدیو... pic.twitter.com/ODoq3EJ6IV -- Vahid Online (@Vahid) February 6, 2026

***

***