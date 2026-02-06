Friday, Feb 6, 2026

صفحه نخست » انفجار مشکوک در ستاد مشترک ارتش تهران

وحیدآنلاین - ویدیوی اول دریافتی با شرح: 'حدود ساعت ۲۱:۳۰ شب صدای انفجار از داخل ستاد مشترک ارتش شنیده شد. حشمتیه تهران امشب ۱۷ بهمن"

ساعت ۲۲:۳۱ خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی به نقل از سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران نوشت حوالی ساعت ۱۹ در یک نجاری در خیابان قدوسی آتش‌سوزی شده بود که خاموش کردند. خبرگزاری مهر برای این خبر از عکس‌هایی استفاده کرد که با شرحی درباره ستاد مشترک ارتش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بودند و به نظر می‌رسه همه بعد از ساعت ۲۱:۳۰ منتشر شده باشند. البته گویا عکسی قدیمی هم بینشون بود.

به هرحال فرستنده این ویدیو روی وقوع انفجار در حدود ساعت ۲۱:۳۰ تاکید داشت.

