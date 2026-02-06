Friday, Feb 6, 2026

صفحه نخست » گزارش «وال‌استریت ژورنال» درباره ادعای لابی‌گری تریتا پارسی برای جمهوری اسلامی

tritaparsi.jpgکیهان لندن - شورای سردبیری روزنامه «وال استریت ژورنال» پنجشنبه ۵ فوریه (۱۶ بهمن ۱۴۰۴)، در گزارشی با عنوان «لابی ایرانی و دیده‌بان حقوق بشر؛ پرسش‌های ناخوشایند خاورمیانه‌ای برای دو سازمان غیردولتی آمریکایی» نوشت: این هفته دو خبر درباره سازمان‌های غیردولتی (NGO)هایی که خبرنگاران اغلب برای نقل قول آوردن از آن‌ها استفاده می‌کنند تا دیدگاه‌های خود را در قالب تحلیل دیگران مطرح کنند توجه ما را جلب کرد.

مورد نخست مربوط به تریتا پارسی معاون اجرایی «مؤسسه کوئینسی» مربوط می‌شود؛ تشکیلاتی که از سیاست خارجی انزواگرایانه آمریکا حمایت می‌کند. پارسی پیش‌تر بنیانگذار و رئیس «شورای ملی ایرانیان آمریکا» (نایاک) بود؛ سازمانی که از سیاستی نرم‌تر از سوی آمریکا در قبال حکومت تهران دفاع می‌کند.

در برنامه‌ تلویزیونی «دیالوگ» که یکشنبه ۱۲ بهمن‌ماه پخش شد، از فواد ایزدی کارشناس ایرانی مسائل آمریکا و مشاور رسانه‌ای سپاه پاسداران که در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی حضور دارد، درباره تلاش‌های لابی‌گری جمهوری اسلامی سوال شد.»

او پاسخ داد: «این موضوع باید خارج از ضبط و به‌صورت غیررسمی مطرح شود.»

دانشجویی که با او گفتگو می‌کرد پرسید: «منظورتان همان تریتا پارسی است، درست است؟»

ایزدی در پاسخ گفت: «بله نه، صبر کنید، این برنامه در حال ضبط است!»

او در ادامه توضیح داد که یکی از روسای جمهوری پیشین (روحانی) به‌دنبال ایجاد «لابی ایرانی» در آمریکا بود.

در ادامه گزارش «وال استریت ژورنال آمده است: تریتا پارسی در واکنش، بیانیه‌ای از سوی نایاک منتشر کرد که در آن آمده بود: «نایاک صددرصد یک سازمان ایرانی-آمریکایی است و هیچ ارتباطی با جمهوری اسلامی ندارد».

👈مطالب بیشتر در کیهان لندن

با این حال، در همان ویدئو، طرف گفتگوی ایزدی صریح‌تر سخن گفت و اظهار داشت: «شما آنجا لابی‌ای به نام نایاک ساختید که با ناکامی خود، ایران را بی‌آبرو کرد.»

وال استریت ژورنال در ادامه این یادداشت به خبر دوم می‌پردازد که درباره سازمان دیده‌بان حقوق بشر است که مدت‌هاست تحت نفوذ فعالان منتقد اسرائیل قرار گرفته است که مواضعی افراطی دارند.

جمال عبدی رئیس فعلی شورای ملی ایرانیان آمریکا ۷ مارس ۲۰۲۵ (۱۷ اسفندماه) با انتشار بیانیه‌ای از ترامپ رئیس جمهور آمریکا تقاضا کرده بود، شروطی برای خامنه‌ای بگذار که او بتواند بپذیرد!

در این بیانیه آمده بود نامه ترامپ به خامنه‌ای «حاکی از علاقه وی به توافق است... اما آنچه مهم است، محتوای آن نامه است... باید به ایران پیشنهادی برای مذاکره تحت شرایطی بدهد که بتواند بپذیرد، نه اینکه به دنبال اطمینان از این باشد که ایران نمی‌تواند آن را رد کند.»

تریتا پارسی و همکاران سابق او در نایاک همواره در دهه‌ی اخیر گزارش‌ها در باره «لابیگری» برای جمهوری اسلامی یا همسویی با سیاست‌های رژیم ایران را رد کرده‌اند.

اشاره عبدی به نامه‌ای بود که ترامپ در نخستین روزهای دور دوم ریاست‌جمهوری خود به علی خامنه‌ای ارسال کرده بود.

مطلب قبلی...
expbaner.jpg
انفجار مشکوک در ستاد مشترک ارتش تهران
مطلب بعدی...
22.jpg
ماجرای بدهی ۱۰۷ دلاری تریتا پارسی؛ روایت آرش آرامش پس از ۱۴ سال

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar6.jpg
عرض اندام پرستوهای خامنه ای دیکتاتور در تهران
daily6.jpg
سیرک خامنه ای برای نیمه شعبان
one6.jpg
آفتابی شدن احمدی نژاد بعد از مدتهادر مرقد خمینی به مناسبت دهه فجر
oholic26.jpg
۶ عبارت حیاتی برای دلداری دادن
goftar6.jpg
ژن های خوب جمهوری اسلامی از تهران تا منهتن
daily21-1.jpg
سرنوشت شوم روسای جمهوری اسلامی
goftar5-1.jpg
پروپاگاندا تازه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در میدان ولیعصر
daily16.jpg
روشنفکرانی که مدعی شدند خمینی انقلاب ۵۷ را از آنها دزدید

از سایت های دیگر

نفوذ به سیلیکون‌ولی با سکس
کاریکاتور +۱۶ هشدار
دیدنی‌های تهران • گشتی در درکه
رسوایی بزرگ در مسابقه دختر شایسته جهان

پر بیننده ترین ها



euro1.jpg
پسر ۱۳ ساله بعد از ۴ ساعت شنا در دریا جان خانواده‌اش را نجات داد
kham.jpg
خامنه‌ای رکورد زد!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
dqily8.jpg
اعلام برائت فرزند نامدارترین خلبان شهید از جمهوری اسلامی
one23.jpg
عصمت الملوک دولتشاهی محبوب ترین همسر رضا شاه
dentist_052922.jpg
مادر دندان‌پزشکی ایران را بیشتر بشناسیم

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy