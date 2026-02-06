کیهان لندن - شورای سردبیری روزنامه «وال استریت ژورنال» پنجشنبه ۵ فوریه (۱۶ بهمن ۱۴۰۴)، در گزارشی با عنوان «لابی ایرانی و دیده‌بان حقوق بشر؛ پرسش‌های ناخوشایند خاورمیانه‌ای برای دو سازمان غیردولتی آمریکایی» نوشت: این هفته دو خبر درباره سازمان‌های غیردولتی (NGO)هایی که خبرنگاران اغلب برای نقل قول آوردن از آن‌ها استفاده می‌کنند تا دیدگاه‌های خود را در قالب تحلیل دیگران مطرح کنند توجه ما را جلب کرد.

مورد نخست مربوط به تریتا پارسی معاون اجرایی «مؤسسه کوئینسی» مربوط می‌شود؛ تشکیلاتی که از سیاست خارجی انزواگرایانه آمریکا حمایت می‌کند. پارسی پیش‌تر بنیانگذار و رئیس «شورای ملی ایرانیان آمریکا» (نایاک) بود؛ سازمانی که از سیاستی نرم‌تر از سوی آمریکا در قبال حکومت تهران دفاع می‌کند.

در برنامه‌ تلویزیونی «دیالوگ» که یکشنبه ۱۲ بهمن‌ماه پخش شد، از فواد ایزدی کارشناس ایرانی مسائل آمریکا و مشاور رسانه‌ای سپاه پاسداران که در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی حضور دارد، درباره تلاش‌های لابی‌گری جمهوری اسلامی سوال شد.»

او پاسخ داد: «این موضوع باید خارج از ضبط و به‌صورت غیررسمی مطرح شود.»

دانشجویی که با او گفتگو می‌کرد پرسید: «منظورتان همان تریتا پارسی است، درست است؟»

ایزدی در پاسخ گفت: «بله نه، صبر کنید، این برنامه در حال ضبط است!»

او در ادامه توضیح داد که یکی از روسای جمهوری پیشین (روحانی) به‌دنبال ایجاد «لابی ایرانی» در آمریکا بود.

فؤاد ایزدی مشاور سپاه پاسداران در یک جلسه پرسش‌وپاسخ تأیید کرد که تریتا پارسی از بنیانگذاران «نایاک» لابی جمهوری اسلامی در آمریکاست.

در ادامه گزارش «وال استریت ژورنال آمده است: تریتا پارسی در واکنش، بیانیه‌ای از سوی نایاک منتشر کرد که در آن آمده بود: «نایاک صددرصد یک سازمان ایرانی-آمریکایی است و هیچ ارتباطی با جمهوری اسلامی ندارد».

با این حال، در همان ویدئو، طرف گفتگوی ایزدی صریح‌تر سخن گفت و اظهار داشت: «شما آنجا لابی‌ای به نام نایاک ساختید که با ناکامی خود، ایران را بی‌آبرو کرد.»