یاری جستن از خارج گناه نیست، نوکری روسیه و چین گناه است

خانم گلشیفته فراهانی به شیوه پدر هنرمندشان، بهزاد، که از نوجوانی در چنبره چپ فرو افتاد و هنوز هم، درباره مداخله خارجی هشدار داده‌اند. البته این خارجی اگر پوتین و کا‌گ‌ب باشد، اشکالی ندارد، اما مرگ بر امپریالیست‌های آمریکایی و انگلیسی و آلمانی و البته لهستان و چک و بلغار که بعد از فروپاشیدن امپراتوری سرخ، آن‌ها هم به صف امپریالیست‌ها پیوسته‌اند.

اگر دونالد ترامپ به میلیون‌ها ایرانی در خیابان‌ها که «مرگ بر خامنه‌ای» سر دادند و هم‌آواز خواندند «این آخرین نبرده / پهلوی برمی‌گرده» گفت که «بروید تسخیر کنید، انگشت من بر ماشه است. اسم جنایتکاران را ثبت کنید»، در برابر جان‌های آنان که سخنش را باور کردند، مسئولیت سنگینی دارد.

شاهزاده آنچنان دقیق صحنه را می‌نگریست که فقط زمانی فراخوان داد که میلیون‌ها تن در چهارسوی خانه پدری نامش را آواز دادند. این نهایت بی‌انصافی و عین خیانت است که چپ وابسته و دارودسته قلعه تیرانا مدعی شوند شاهزاده باعث کشتار شد. بعد هم بدون هیچ توضیحی، ناگهان جامه عاریتی وطن‌پرستی به تن کنند و با هرگونه حمایت خارجی مخالفت کنند. آیا در دو قرن اخیر کشور خارجی بیش از روسیه در شکستن حاکمیت ملی ما و تجاوز به خاکمان نقش داشته است؟

در سال ۱۳۵۷، مردگان عادی را به‌عنوان شهید بر دوش می‌گرفتند و بازار مرکورکرم و کفن، پررونق بود. غرب با این تصاویر آمیخته به فریب و دروغ، به یاری خمینیون رفت. رمزی کلارک، فرستاده ویژه کارتر، دوزانو مقابل خمینی نشست و دو روز بعد، وعده‌های او را با ترجمه ابراهیم یزدی، تحویل کارتر داد. بعد هم ژنرال هویزر به تهران اعزام شد تا مانع از حمایت ارتش از دکتر شاپور بختیار بشود. او در این کار موفق بود و با در خدمت داشتن حسین فردوست و قره‌باغی و حاتم، اعلامیه بی‌طرفی ارتش را روی دست ملت ایران گذاشت .

در دو قرن اخیر، نگرش حاکمان ایران به «عامل بیگانه» تفاوت‌های آشکاری دارد که بخشی از آن با میزان اقتدار و اعتبار حاکم در ارتباط بود و هست.

ناصرالدین شاه به علت غرور شاهانه‌ای که داشت، دل خوشی از بیگانه نداشت و یک بار تا حد اخراج سفیر بریتانیای کبیر آن روزگار از ایران کار را دنبال کرد، اما بعد از سفر نخستش به اروپا و مشاهده پیشرفت‌های شگرف غرب، نگاه نسبتا مثبتی به غرب پیدا کرد و منهای قضیه «قانون‌مداری»، در زمینه‌های علوم و فرهنگ و مظاهر زندگی نوین، با شیفتگی آشکاری کوشید بعضی از این مظاهر تمدن و فرهنگ را در زندگی رعایای خود، وارد کند.

احمدشاه دربست شیفته غرب به ویژه فرانسه و سوییس بود و حاضر نبود هتل‌های نیس و ژنو را بگذارد و فرح‌آباد دورافتاده و همه‌وقت غمزده را انتخاب کند.

رضاشاه از بیگانه و در راس آن‌ها روس و انگلستان رویگردان و متنفر بود. البته او از همه خارجی‌ها بدش نمی‌آمد و تفوق آن‌ها را در زمینه‌های علمی و فرهنگی هم قبول داشت. بر این باور بود که باید با اعزام محصل به خارج، به جوانان ایران امکان داد با آموختن دانش جدید و بازگشت به کشور، صادقانه و با میهن پرستی در راه ساختن وطنشان کمر همت ببندند.

نگاه محمدرضا شاه به خارجی‌ها در آغاز، آمیخته به ترس بود، اما اگر نفرتی چاشنی این ترس بود، تنها یک دولت اجنبی را شامل می‌شد و آن بریتانیایی بود که در نگاه شاه، پدرش را ناجوانمردانه مجبور به استعفا و ترک کشور کرده بود.

شاه به مرور و با قدرت گرفتن و فراهم شدن امکانات مالی در سایه افزایش بهای نفت، از یک سو از سال‌های سخت آغازین سلطنت خود که طی آن، گاه دولتش با چند میلیون دلار کمک آمریکا سر پا بود (نیاز به خارجی) دور شد و از سوی دیگر، سخنان او که آهنگ تسلیم و سازش با خارجی قلدر داشت، آهنگ غرور و اعتماد به نفس و احیانا اظهار دلزدگی از رفتار بیگانه انگلیسی و آمریکایی و اسرائیلی گرفت.

با روس‌ها اما پس از قرارداد ذوب آهن و خریدهای تسلیحاتی و دیدار بسیار موفقش از مسکو در عهد برژنف، پادگورنی، کاسیگین و حضور پادگورنی در جشن‌های دو هزار و ۵۰۰ ساله شاهنشاهی، رفتاری دوستانه اما با احتیاط در پیش گرفت و با اقمار شوروی در اروپای شرقی نیز روابطی کاملا دوستانه به هم زد. ضمن اینکه ارتباط او با تیتو و چائوشسکو، جنبه دوستی شخصی نیز داشت.

هرچه شاه از نظر مالی بی‌نیازتر و از نظر نظامی‌امنیتی قوی‌تر و در عرصه سیاست خارجی موفق‌تر می‌شد، در رویارویی با متحدان اصلی دولتش یعنی آمریکا، بریتانیا‌ــ که همیشه از نفرت دیرین شاه نصیب وافر می‌برد‌ــ و اسرائیل و مصر و سوریه، تا حدود زیادی بعد از جنگ اکتبر ۱۹۷۳، بدبین‌تر می‌شد. شاه سه سال پیش از انقلاب، در گفتگو با دیوید فراست، دلزدگی و گاه نفرت خود از انگلستان را آشکارا با کنایه و به سخره گرفتن نظم و نظام در بریتانیا و بدگمانی خود به آمریکا و اسرائیل را در گفتگوی مفصل با «مایک والاس» اظهار می‌کند.

خمینی که از دانش تمدن و فرهنگ غرب کمترین بهره‌ای نداشت، ضدخارجی و به ویژه غربی، در معنای سنتی و مذهبی آن، بود. از نظر «آقا»، غربی کافر و نجس و آنچه از غرب مایه داشت، ضد اسلام و ایمان و سنت بود. خمینی حتی تحمل کراواتی‌ها را نداشت و براندازی کراوات با اشاره او و البته توجیه هاشمی رفسنجانی (حدیث صلیب و ریسمان خر در نماز جمعه) انجام گرفت.

برای خمینی، انقلاب «مشروعه» را غرب‌زده‌ها با کمک انگلستان «مشروطه» کردند و سر شیخ فضل‌الله نوری با توطئه تقی‌زاده انگلیسی و غرب‌زده‌هایی از نوع مشیرالدوله‌ها و موتمن‌الملک‌ها بالای دار رفت.

دشمنی خمینی با رضاشاه و سپس فرزندش هم بیش از هر چیز از نگاه مثبت پهلوی‌ها به بازسازی کشور و نظام حکومتی بر پایه الگوی غربی سرچشمه می‌گرفت. رضاشاه به دلیل عدلیه نوین، دانشگاه، رادیو، کشف حجاب و ساختن جاده و راه‌آهن و... (که از نگاه خمینی مردم را به سرعت از دین‌مداری و اعتقاد به روحانیت دور می‌کرد) و محمدرضا شاه برای شش ماده انقلاب سفید به‌ویژه موضوع برخوردار شدن زنان در حق گزینش و گزیده شدن، هدف نفرت و قهر او قرار داشتند.



آرامگاه مرحوم تقی‌زاده، این بزرگمرد آزاده سیاست و فرهنگ، به دستور رهبر جمهوری اسلامی با یک سنگ سیمانی پوشیده شد و نامش را نیز با بدشکل‌ترین خط بر سیمان نوشتند. دوستی که به تازگی از آرامگاه ظهیرالدوله دیدار کرده بود، از وضع بد گور تقی‌زاده شکوه می‌کرد.