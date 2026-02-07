Saturday, Feb 7, 2026

صفحه نخست » واکنش ترامپ به دور اول مذاکرات در عمان

afone.jpgدونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، روز جمعه ۱۷ بهمن در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای «ایر فورس وان» اعلام کرد نشست‌هایی درباره ایران برگزار شده و قرار است اوایل هفته آینده دور جدید گفتگوها انجام شود.

او گفت طرف ایرانی خواهان دستیابی به توافق است و از پیامدهای عدم توافق آگاهی دارد. ترامپ با تاکید بر اینکه آمریکا «عجله‌ای ندارد»، افزود تمرکز اصلی هرگونه توافق احتمالی جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و هشدار داد در صورت نرسیدن به توافق، عواقب سنگینی در انتظار تهران خواهد بود.

او همچنین اعلام کرد طرف ایرانی خواهان دستیابی به توافق است و از پیامدهای عدم توافق آگاهی دارد. ترامپ با تاکید بر اینکه آمریکا «عجله‌ای ندارد»، افزود تمرکز اصلی هرگونه توافق احتمالی جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و هشدار داد در صورت نرسیدن به توافق، عواقب سنگینی در انتظار تهران خواهد بود.

خبرنگاری با اشاره به حضر استیو ویتکاف و جرد کوشنر و همچنین برد کوپر، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در مذاکرات با جمهوری اسلامی در عمان، از دونالد ترامپ پرسید: «به نظر نمی‌رسد هنوز توافقی حاصل شده باشد. تا کی حاضر هستید منتظر بمانید؟»

که آقای ترامپ پاسخ داد: «باید موقعیت خود را حفظ کنید. ما وقت زیادی داریم. اگر ونزوئلا را به خاطر داشته باشید، مدتی منتظر ماندیم. ما عجله‌ای نداریم.»

ترامپ روز جمعه یک فرمان اجرایی هم امضا کرد که امکان آن را می‌دهد تعرفه ۲۵ درصدی بر کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران تجارت دارند، اعمال شود. خبر امضای این فرمان ساعاتی پس از مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی با هئیت اعزامی آمریکا در عمان گزارش شد.

مطلب قبلی...
shakoori.jpg
پاسخ مردم به فراخوان رضا پهلوی همه ما را شوکه کرد
مطلب بعدی...
assad.jpg
دیکتاتور شیفته سکس و بازی‌های ویدیویی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar7-1.jpg
حضور دیوید بکهام در یک رستوران ایرانی به صرف کباب و جوجه
daily7.jpg
الناز ملک که از حضورش در جشنواره فجر دفاع کرد کیست
one5.jpg
تصاویری از علی‌اکبر جمشیدی معروف به علی‌اکبر ناطق نوری
oholic7-1.jpg
دورکاری بر زنان، مرز باریک میان راحتی و انزوا
goftar7.jpg
آیا شباهت تریتا پارسی و نواب صفوی اتفاقی است؟‌
daily20.jpg
تصاویری از عراق قبل از صدام
daily6.jpg
سیرک خامنه ای برای نیمه شعبان
oholic26.jpg
۶ عبارت حیاتی برای دلداری دادن

از سایت های دیگر

یک دقیقه برای عشق: تکنیک‌های تقویت رابطه عاشقانه در ۶۰ ثانیه
همدستی میان هاآرتص و جمهوری اسلامی
این ویتامین روند پیری پوست را معکوس می‌کند
کاهش ۱۶ درصدی ابتلا به سرطان با این ۷ گام

پر بیننده ترین ها



euro1.jpg
پسر ۱۳ ساله بعد از ۴ ساعت شنا در دریا جان خانواده‌اش را نجات داد
kham.jpg
خامنه‌ای رکورد زد!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
goftar14-1.jpg
فرداد فرحزاد و شریک زندگی اش، شیوا نگار در امریکا
one6-1.jpg
تصاویر دیده نشده از سردار اسبق سپاه محمدباقر بختیار، منتقد حکومت
55.jpg
هشت تصویری که به شدت به فکر وادارت میکنه

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy