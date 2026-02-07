دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، روز جمعه ۱۷ بهمن در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای «ایر فورس وان» اعلام کرد نشست‌هایی درباره ایران برگزار شده و قرار است اوایل هفته آینده دور جدید گفتگوها انجام شود.

او گفت طرف ایرانی خواهان دستیابی به توافق است و از پیامدهای عدم توافق آگاهی دارد. ترامپ با تاکید بر اینکه آمریکا «عجله‌ای ندارد»، افزود تمرکز اصلی هرگونه توافق احتمالی جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و هشدار داد در صورت نرسیدن به توافق، عواقب سنگینی در انتظار تهران خواهد بود.

خبرنگاری با اشاره به حضر استیو ویتکاف و جرد کوشنر و همچنین برد کوپر، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در مذاکرات با جمهوری اسلامی در عمان، از دونالد ترامپ پرسید: «به نظر نمی‌رسد هنوز توافقی حاصل شده باشد. تا کی حاضر هستید منتظر بمانید؟»

که آقای ترامپ پاسخ داد: «باید موقعیت خود را حفظ کنید. ما وقت زیادی داریم. اگر ونزوئلا را به خاطر داشته باشید، مدتی منتظر ماندیم. ما عجله‌ای نداریم.»

ترامپ روز جمعه یک فرمان اجرایی هم امضا کرد که امکان آن را می‌دهد تعرفه ۲۵ درصدی بر کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران تجارت دارند، اعمال شود. خبر امضای این فرمان ساعاتی پس از مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی با هئیت اعزامی آمریکا در عمان گزارش شد.