پیش از تحقیر شدن (در راه آرمان فلسطین) می‌میریم

چه کسی حق مرگ به نام ایران را داده است؟

علی احمد خمینی، نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی، در مصاحبه اخیر خود با شبکه المیادین به وضوح بیان کرد: «هر کشور مسلمانی، بدون استثنا، اگر می‌توانست، همان کاری را که حماس با اسرائیل کرد، با آن کشور انجام می‌داد. همه آنها خواهان نابودی اسرائیل هستند.»

علی احمد خمینی: «اسرائیلی‌ها به‌خوبی می‌دانند که اگر روزی فرا برسد که هر کشور اسلامی‌ای توان شلیک موشک به اسرائیل را داشته باشد، و اگر قادر باشد اسرائیل را نابود کند، با اسرائیل همان کاری را خواهد کرد که حماس با آن انجام داد.

مجری: منظورتان همه کشورهای اسلامی است؟ همه‌شان؟

علی احمد خمینی: بله، همه‌شان. امروز می‌بینیم که برخی کشورها در منطقه به وظیفه‌شان عمل نمی‌کنند و می‌گویند توانش را ندارند. اما اسرائیل می‌داند، آمریکا می‌داند و رهبران قدرت‌های بزرگ هم می‌دانند که اگر روزی کشورهای اسلامی توان بمباران اسرائیل را پیدا کنند، این کار را خواهند کرد.

مجری: منظورت کشورهای خلیج فارس، کشورهای عربی و کشورهای اسلامی است؟

علی احمد خمینی: بله، همه کشورهای اسلامی. ما اصلاً از آن‌ها نمی‌ترسیم. نمی‌ترسیم، چون در حال دفاع از کشورمان هستیم. ما به آمریکایی‌ها می‌گوییم: پیش از آن‌که ما را تحقیرشده ببینید، (در راه آرمان فلسطین) جان خواهیم داد.»

پاورقی خبرنامه گویا

بار دیگر، افرادی که در نزدیکی کانون قدرت در جمهوری اسلامی قرار دارند، نه از منافع مردم ایران سخن می‌گویند و نه از امنیت و آینده این کشور؛ بلکه سیاستی را ترویج می‌کنند که دغدغه‌اش مردمانی در هزاران کیلومتر دورتر است، آن هم به بهای جان، امنیت و رفاه ایرانیان.

یادآوری یک واقعیت تاریخی ضروری است: فتح ایران به‌دست اعراب مسلمان در فاصله سال‌های ۶۳۳ تا ۶۵۱ میلادی، در دوران خلافت راشدین رخ داد و سلطه سیاسی و فرهنگی حاصل از آن بیش از ۱۵۰ سال ادامه یافت. برای بخش بزرگی از جامعه امروز ایران، جمهوری اسلامی نه یک «نظام ملی»، بلکه تداوم همان منطق سلطه ایدئولوژیک تلقی می‌شود؛ نیرویی اشغالگر که هویت، منافع و خواست مردم ایران را فدای پروژه‌ای فراملی به نام «امت» کرده است.