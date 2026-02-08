Sunday, Feb 8, 2026

صفحه نخست » نوه خمینی و زبان جنگ بی‌مرز

khom.jpgپیش از تحقیر شدن (در راه آرمان فلسطین) می‌میریم

چه کسی حق مرگ به نام ایران را داده است؟

علی احمد خمینی، نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی، در مصاحبه اخیر خود با شبکه المیادین به وضوح بیان کرد: «هر کشور مسلمانی، بدون استثنا، اگر می‌توانست، همان کاری را که حماس با اسرائیل کرد، با آن کشور انجام می‌داد. همه آنها خواهان نابودی اسرائیل هستند.»

علی احمد خمینی: «اسرائیلی‌ها به‌خوبی می‌دانند که اگر روزی فرا برسد که هر کشور اسلامی‌ای توان شلیک موشک به اسرائیل را داشته باشد، و اگر قادر باشد اسرائیل را نابود کند، با اسرائیل همان کاری را خواهد کرد که حماس با آن انجام داد.

مجری: منظورتان همه کشورهای اسلامی است؟ همه‌شان؟

علی احمد خمینی: بله، همه‌شان. امروز می‌بینیم که برخی کشورها در منطقه به وظیفه‌شان عمل نمی‌کنند و می‌گویند توانش را ندارند. اما اسرائیل می‌داند، آمریکا می‌داند و رهبران قدرت‌های بزرگ هم می‌دانند که اگر روزی کشورهای اسلامی توان بمباران اسرائیل را پیدا کنند، این کار را خواهند کرد.

مجری: منظورت کشورهای خلیج فارس، کشورهای عربی و کشورهای اسلامی است؟

علی احمد خمینی: بله، همه کشورهای اسلامی. ما اصلاً از آن‌ها نمی‌ترسیم. نمی‌ترسیم، چون در حال دفاع از کشورمان هستیم. ما به آمریکایی‌ها می‌گوییم: پیش از آن‌که ما را تحقیرشده ببینید، (در راه آرمان فلسطین) جان خواهیم داد.»

پاورقی خبرنامه گویا

بار دیگر، افرادی که در نزدیکی کانون قدرت در جمهوری اسلامی قرار دارند، نه از منافع مردم ایران سخن می‌گویند و نه از امنیت و آینده این کشور؛ بلکه سیاستی را ترویج می‌کنند که دغدغه‌اش مردمانی در هزاران کیلومتر دورتر است، آن هم به بهای جان، امنیت و رفاه ایرانیان.

یادآوری یک واقعیت تاریخی ضروری است: فتح ایران به‌دست اعراب مسلمان در فاصله سال‌های ۶۳۳ تا ۶۵۱ میلادی، در دوران خلافت راشدین رخ داد و سلطه سیاسی و فرهنگی حاصل از آن بیش از ۱۵۰ سال ادامه یافت. برای بخش بزرگی از جامعه امروز ایران، جمهوری اسلامی نه یک «نظام ملی»، بلکه تداوم همان منطق سلطه ایدئولوژیک تلقی می‌شود؛ نیرویی اشغالگر که هویت، منافع و خواست مردم ایران را فدای پروژه‌ای فراملی به نام «امت» کرده است.

مطلب قبلی...
araqchi.jpg
نکات کلیدی از اظهارات امروز عباس عراقچی
مطلب بعدی...
22.jpg
حمله محافظان مریم رجوی به روزنامه نگار ایرانی - آلمانی بیلد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar8-1.jpg
بازدید ویتکاف و کوشنر از ناو آبراهام لینکلن، پیامی برای دیکتاتور تهران؟
daily.jpg
دختر احمدرضا یاراحمدی معاون عملیاتی نیروی انتظامی در امریکا
one8.jpg
گزارش رسانه خارجی از زندگی در جنوب شهر تهران
oholic8.jpg
اگر می خواهید کودک مستقل و با دلبستگی ایمن تربیت کنید، این گونه رفتار کنید
goftar8-2.jpg
در مورد حبیب الله بیطرف گروگانگیر سفارت امریکا و فرزندانش چه می دانید؟‌
gooyadaily18-1.jpg
خانه لاکچری وریا غفوری کاپیتان اسبق تیم استقلال
daily7.jpg
الناز ملک که از حضورش در جشنواره فجر دفاع کرد کیست
oholic7-1.jpg
دورکاری بر زنان، مرز باریک میان راحتی و انزوا

از سایت های دیگر

از زبان یک عکس: سوءقصد به جان حسین علاء
کاریکاتور هفته: بیلاخ خامنه ای به پزشکیان
روزی که فرانسه مقابل آمریکا ایستاد: از زبان یک عکس
کاهش ۱۶ درصدی ابتلا به سرطان با این ۷ گام

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
هفت مشکلی که باهوش‌ترها از آن شکایت نمی‌کنند، کدامند؟
kayhan.jpg
چرا اردوغان موافق بقای جمهوری اسلامی است؟!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
euro1.jpg
پسر ۱۳ ساله بعد از ۴ ساعت شنا در دریا جان خانواده‌اش را نجات داد
kham.jpg
خامنه‌ای رکورد زد!
one7.jpg
رژه دختران ارتشی قبل از نظامیان مرد در مقابل شاه در سال ۱۳۵۳

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy