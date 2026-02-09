علی شکوری‌راد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس ایران، بازداشت شد

پس از انتشار فایلی از سخنان آقای شکوری‌راد، که در آن او به‌تندی از برخورد حکومت و نهادهای امنیتی با معترضان انتقاد می‌کرد، شماری از نمایندگان تندرو مجلس و فعالان سیاسی نزدیک به حکومت خواستار بازداشت او شده بودند.