علی شکوریراد، فعال سیاسی اصلاحطلب و نماینده پیشین مجلس ایران، بازداشت شد
رسانهها گزارش دادند که ماموران اطلاعات سپاه پاسداران آقای شکوریراد را، پس از خروج از بیمارستان محل کارش، بازداشت کردهاند.
پس از انتشار فایلی از سخنان آقای شکوریراد، که در آن او بهتندی از برخورد حکومت و نهادهای امنیتی با معترضان انتقاد میکرد، شماری از نمایندگان تندرو مجلس و فعالان سیاسی نزدیک به حکومت خواستار بازداشت او شده بودند.
آقای شکوریراد نیروهای امنیتی را به «کشتهسازی از نیروهای خودی» و «آتشزدن مساجد» متهم کرده بود؛ اظهاراتی که با انتقاد شدید چند نماینده مجلس مواجه شد.
او در این فایل صوتی نهادهای امنیتی در ایران را متهم کرده بود که «در هر اعتراضی خشونت تزریق کردهاند تا آن خشونت را بهانه بکنند برای سرکوب.»
در سه روز اخیر شماری دیگر از فعالان اصلاحطلب هم در ایران بازداشت شدند.
علی شکوریراد؛ از آزادی سریع تا بازداشت با تاخیر
امید منتظری، بی بی سی
پس از اعتراضات به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ و بازداشتهای گسترده مرتبط با آن، علی شکوریراد در حالی از زندان آزاد شد که بسیاری از فعالان اصلاحطلب یا مدتی طولانی در زندان ماندند یا پایشان به محاکمههای تلویزیونی باز شد.
پادرمیانی آیتالله شبیری زنجانی، از مراجع تقلید در قم و همحجرهای سابق پدر مععمش بود که باعث شد آقای شکوریراد مدت طولانی در زندان نماند.
گفته میشد که آقای شبیری زنجانی آنقدر در بیت رهبر بسط نشست تا آیتالله خامنهای با او ملاقات و آقای شکوریراد را آزاد کرد.
در سال ۱۳۸۸ یعنی اوج فشار بر اصلاحطلبان او همراه محمد خاتمی به دیدار خانواده کشتهشدههای اعتراضات میرفت.
وقتی در سال ۱۳۹۴ به عنوان اولین دبیرکل حزب اتحاد ملت انتخاب شد، گمان میرفت که بخت صدور مجوز برای این حزب بیشتر شود.
حزب اتحاد ملت پس از شش سال در واقع جایگزین حزب مشارکت میشد، جایگزینی با مواضعی ملایمتر که در دولت حسن روحانی مجوز فعالیت میگرفت.
در میان اصلاحطلبان مشهور بود که آقای شکوریراد روابط قوی با بیت رهبر دارد.
در روزهای گذشته، با وجود فشار بعضی از نمایندگان مجلس و محافظهکاران نزدیک به حکومت مدتی طول کشید تا علی شکوریراد بازداشت شود.
این بار اما آقای شکوریراد بر خلاف گذشته بسیاری از خط قرمزهای حکومت را نادیده گرفته بود و از آیتالله علی خامنهای خواسته بود که برای حل مشکلات جاری، اختیاراتش را به مسعود پزشکیان واگذار کند.
آخرین بازداشت او در سال ۱۳۹۴ هم تنها یک روز به طول انجامید. باید دید این بار بازداشت آقای شکوریراد چه سرنوشتی پیدا میکند.
