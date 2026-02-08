مهدی نصیری - علی خامنه ای! گوش کن!



خامنه ای: یک پلیسی با خونسردی تمام زانوشو بگذاره روی گردن یک سیاه پوستی و همینطور نگه داره و فشار بده تا او جان بده، او التماس کنه، استغاثه کنه اینم خونسرد بشینه روی او و فشار بده. چند تا پلیس دیگه هم وایستند تماشا کنند و هیچ اقدامی نکنند. این یه چیزی نیست که جدیداً به وجود آمده باشه، طبیعت آمریکایی اینه، اینا اون لجن ته حوضه که میاد بالا.



این که مردم حالا شعار می‌دن که بگذارید مت نفس بکشیم یا نفس نمی‌توانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده در ایالت‌ها و تظاهرات‌های وسیع شهرهای مختلف، این در واقع حرف دل همه ملت‌هایی است که آمریکا در اونجا ظالمانه وارد شده و اقدام کرده



پ ن: علی خامنه‌ای! تو برای قتل جورج فلوید اشک ریختی و امریکا را متهم کردی. خوب گوش کن! در امریکا قاتل محاکمه شد اما در نظام تو قاتلان پاداش گرفتند. در امریکا یک نفر کشته شد سیستم عقب نشست، در نظام تو دهها هزار نفر کشته شدند و تو ابراز رضایت کردی. تو گفتی "نمی‌توانم نفس بکشم" نشانه ظلمه پس این همه نفس هایی که در خیابان های ایران با دستور تو و با گلوله بریده شد نشانه چی بود؟



امنیت اقتدار یا وحشت از مردم؟ تفاوت امریکا و جمهوری اسلامی در این نیست که جنایت رخ میده یا نه، تفاوت در اینه که در امریکا جنایت رسوا میشه اما در نظام تو جنایت پاداش میگیره و از جنایتکاران تقدیر میشه. تفاوت در اینه که در امریکا جنایت رسوا میشه اما در جمهوری اسلامی جنایت سیاست رسمیه.



تو با قتل یک سیاه پوست در امریکا خطابه اخلاقی خواندی اما با قتل جوانان ایرانی ابراز رضایت کردی، تشویق کردی و ژست اقتدار گرفتی.



قبل از اینکه برای دنیا نسخه حقوق بشر بپیچی اول جواب بده: قیمت هر جسد در جمهوری اسلامی چنده؟ تا وقتی به این سوال پاسخ ندی هر کلمه‌ای که از دهانت درباره حقوق بشر بیرون بیاد، دروغ نیست وقاحته.



تو از چنگیز و هیتلر و استالین پیشی گرفتی

عاقبت شومی در انتظارته