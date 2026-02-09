انتشار نامه «عذرخواهی» محمدعلی ساعدی‌نیا در خبرگزاری فارس

مشخص نیست آقای ساعدی‌نیا که اکنون در بازداشت به‌ سر می‌برد، تحت چه شرایطی این نامه را نوشته است و از شرایط او در زندان خبری در دست نیست.

خبرگزاری فارس که به نهادهای امنیتی و نظامی نزدیک است می‌گوید این نامه به امضای آقای ساعدی‌نیا به این خبرگزاری فرستاده شده و در آن او بستن کافه‌هایش را در اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ «اشتباه» خوانده و از «مردم عذرخواهی» کرده است.

بی بی سی - خبرگزاری فارس رونوشت نامه‌ای را منتشر کرده و نوشتن آن را به محمدعلی ساعدی‌‎نیا، مالک برند «ساعدی‌نیا» نسبت داده است.

تصویر نامه اعتراف اجباری ساعدی‌نیا در خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی: « خودم و پسرم اشتباه کردیم ببخشید»

به گزارش فارس، آقای ساعدی‌نیا نامه منتسب را خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و مردم ایران نوشته و خود را عاشق ایران دانسته و از آمریکا و اسرائیل «اعلام انزجار» کرده است.

آقای ساعدی‌نیا پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای ۱۸ و ۱۹ دی ماه، با انتشار یک استوری در اینستاگرام اقدام به بستن مغازه‌های زیرمجموعه خود کرد.

او بازداشت شد و مغازه‌هایش هم پلمب شدند.

در هفته‌های گذشته مقام‌های قضائی از مصادره اموال او و جبران خسارت از محل فروش آنها صحبت کرده بودند.