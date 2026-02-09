انتشار نامه «عذرخواهی» محمدعلی ساعدینیا در خبرگزاری فارس
بی بی سی - خبرگزاری فارس رونوشت نامهای را منتشر کرده و نوشتن آن را به محمدعلی ساعدینیا، مالک برند «ساعدینیا» نسبت داده است.
خبرگزاری فارس که به نهادهای امنیتی و نظامی نزدیک است میگوید این نامه به امضای آقای ساعدینیا به این خبرگزاری فرستاده شده و در آن او بستن کافههایش را در اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ «اشتباه» خوانده و از «مردم عذرخواهی» کرده است.
مشخص نیست آقای ساعدینیا که اکنون در بازداشت به سر میبرد، تحت چه شرایطی این نامه را نوشته است و از شرایط او در زندان خبری در دست نیست.
به گزارش فارس، آقای ساعدینیا نامه منتسب را خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و مردم ایران نوشته و خود را عاشق ایران دانسته و از آمریکا و اسرائیل «اعلام انزجار» کرده است.
آقای ساعدینیا پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای ۱۸ و ۱۹ دی ماه، با انتشار یک استوری در اینستاگرام اقدام به بستن مغازههای زیرمجموعه خود کرد.
او بازداشت شد و مغازههایش هم پلمب شدند.
در هفتههای گذشته مقامهای قضائی از مصادره اموال او و جبران خسارت از محل فروش آنها صحبت کرده بودند.
محمد ساعدینیا، مدیر و مالک مجموعه کافههای «ساعدینیا» است که به تولید و فروش سوهان قم مشهور است.