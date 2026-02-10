Tuesday, Feb 10, 2026

صفحه نخست » "بوکینگ" حساب های مرتبط به علی انصاری را تعلیق و رزروها را لغو کرد

999.jpg ایندیپندنت فارسی - پلتفرم رزرو آنلاین Booking.com پس از انتشار گزارش‌ها درباره مالکیت چند هتل لوکس اروپایی توسط علی انصاری، حساب این هتل‌ها را تعلیق و صدها رزرو انجام‌شده را لغو کرد.


به گزارش فایننشال تایمز، در پی این اقدام، دو هتل هیلتون در فرانکفورت و همچنین هتل و مجموعه تفریحی استایگنبرگر در مایورکا اسپانیا از فهرست هتل‌های قابل رزرو در این پلتفرم حذف شدند.

همچنین حساب یک اقامتگاه اسکی در کیتزبوهل اتریش نیز تعلیق شده است. ارزش دارایی‌های هتلی و ملکی انصاری در اروپا، طبق اسناد شرکتی بررسی‌شده، حدود ۴۰۰ میلیون یورو برآورد می‌شود.


بریتانیا پس از فروپاشی بانک آینده در ایران در پاییز گذشته، علی انصاری را به اتهام حمایت مالی از فعالیت‌های خصمانه مرتبط با سپاه پاسداران تحریم و بیش از ۱۵۰ میلیون پوند دارایی ملکی او در لندن را مسدود کرد.

مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی

بر اساس گزارش، انصاری این دارایی‌ها را از طریق شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های فراساحلی در چند کشور اروپایی و حوزه کارائیب خریداری کرده است. با وجود تحریم بریتانیا، او در اتحادیه اروپا همچنان تحت محدودیت رسمی قرار ندارد.

بلومبرگ اخیرا در گزارش تحقیقاتی مفصل به مجتبی خامنه‌ای و امپراتوری املاک او در اروپا اشاره کرده که بسیاری از این دارایی‌ها ظاهرا به نام انصاری ثبت شده‌اند و شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی برای خرید و نگهداری آن‌ها به کار رفته است.

مطلب قبلی...
999.jpg
واکنش هادی چوپان به عدم محبوبیتش
مطلب بعدی...
shakoori.jpg
علی شکوری راد پس از انتشار فایل صوتی «کشته‌سازی از نیروهای خودی» بازداشت شد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar9-1.jpg
حواشی راهپیمایی های ایرانیان در ورشو، لندن و شیکاگو
tv9.jpg
دیدار صمیمانه جمعی از فرماندهان نیروی هوایی ارتش با سید حسن خمینی
one9.jpg
غیبت معنادار جواد ظریف در نخستین کنگره ملی سیاست خارجی
oholic9.jpg
چه موقع مصرف پروتئین بیشترین تاثیر را دارد
daily6-1.jpg
جسیکا حامی ترامپ و عضو ارتش امریکا
goftar19.jpg
چهره خندان همسر عباس عراقچی در بازارچه خیریه دیپلماتیک وزارت خارجه
daily.jpg
دختر احمدرضا یاراحمدی معاون عملیاتی نیروی انتظامی در امریکا
one8.jpg
گزارش رسانه خارجی از زندگی در جنوب شهر تهران

از سایت های دیگر

فیلم: ماجرای عشق ایرانی من؛ آقا داماد چکاره‌ست؟
آیا تغییر رژیم در ایران با مداخلۀ خارجی ممکن است؟
اختلاف شدیذ دو مقام‌ ارشد نیروهای مسلح بر سر کارآمدی تسلیحات ساخت جمهوری اسلامی
تولید و ارسال این موشک‌های جمهوری اسلامی جزیی از نخستین فاز جنگ جهانی سوم است

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
هفت مشکلی که باهوش‌ترها از آن شکایت نمی‌کنند، کدامند؟
one8-1.jpg
عصمت صفوی اولین بازیگر زن تاتر تاریخ ایران
kayhan.jpg
چرا اردوغان موافق بقای جمهوری اسلامی است؟!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
gooyatv13-1.jpg
تصاویر تازه پیمان معادی در خارج از ایران
oholic13.jpg
افشای جزییات در مورد جنسیت برنده جنجالی مدال طلای بوکس المپیک

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy