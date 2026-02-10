ایندیپندنت فارسی - پلتفرم رزرو آنلاین Booking.com پس از انتشار گزارشها درباره مالکیت چند هتل لوکس اروپایی توسط علی انصاری، حساب این هتلها را تعلیق و صدها رزرو انجامشده را لغو کرد.
به گزارش فایننشال تایمز، در پی این اقدام، دو هتل هیلتون در فرانکفورت و همچنین هتل و مجموعه تفریحی استایگنبرگر در مایورکا اسپانیا از فهرست هتلهای قابل رزرو در این پلتفرم حذف شدند.
همچنین حساب یک اقامتگاه اسکی در کیتزبوهل اتریش نیز تعلیق شده است. ارزش داراییهای هتلی و ملکی انصاری در اروپا، طبق اسناد شرکتی بررسیشده، حدود ۴۰۰ میلیون یورو برآورد میشود.
بریتانیا پس از فروپاشی بانک آینده در ایران در پاییز گذشته، علی انصاری را به اتهام حمایت مالی از فعالیتهای خصمانه مرتبط با سپاه پاسداران تحریم و بیش از ۱۵۰ میلیون پوند دارایی ملکی او در لندن را مسدود کرد.
بر اساس گزارش، انصاری این داراییها را از طریق شبکهای پیچیده از شرکتهای فراساحلی در چند کشور اروپایی و حوزه کارائیب خریداری کرده است. با وجود تحریم بریتانیا، او در اتحادیه اروپا همچنان تحت محدودیت رسمی قرار ندارد.
بلومبرگ اخیرا در گزارش تحقیقاتی مفصل به مجتبی خامنهای و امپراتوری املاک او در اروپا اشاره کرده که بسیاری از این داراییها ظاهرا به نام انصاری ثبت شدهاند و شبکهای از شرکتهای پوششی برای خرید و نگهداری آنها به کار رفته است.
