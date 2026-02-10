از علی‌محمد ۲ ساله تا آنیلای ۸ ساله

سایه رحیمی - ایندیپندنت فارسی

فهرست کودکانی که در روزهای هجدهم و نوزدهم دی‌ماه ۱۴۰۴ با گلوله‌های جنگی و دیگر ابزارهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند، هر روز طولانی‌تر می‌شود و از قساوت و درنده‌خویی سرکوبگران رژیم پرده‌های جدیدی کنار می‌رود. تاکنون نام و مشخصات دست‌کم ۲۰۰ کودک کشته‌شده به تایید فعالان حقوق کودک رسیده است؛ با این حال، بررسی‌ها همچنان ادامه دارد، چرا که بسیاری از خانواده‌ها تهدید شده‌اند درباره فرزندان خود اطلاع‌رسانی نکنند یا کشته‌ شدن آنان را به معترضان نسبت دهند.

کنوانسیون جهانی حقوق کودک به‌عنوان مهم‌ترین و جامع‌ترین سند بین‌المللی در ارتباط با حقوق کودکان، هر فرد زیر ۱۸ سال را کودک می‌داند و بر حق بنیادین حیات، رشد و امنیت تمامی کودکان تاکید می‌کند. بر اساس ماده ۶ و ۳۷ این پیمان‌نامه، دولت‌ها موظف به تضمین بقای کودکان‌اند و هرگونه خشونت، شکنجه یا اعمال رفتارهای غیرانسانی علیه آنان، نقض صریح معاهدات جهانی محسوب می‌شود.

طبق «اعلامیه جهانی حقوق بشر» هم، کودکان به دلیل آسیب‌پذیری بالا، مستحق برخورداری از حمایت‌های ویژه در برابر سرکوب‌های سیاسی و نظامی‌اند و صیانت از جان آنان در جریان اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، تکلیف گریزناپذیر نظام‌های حکمرانی است.

جمهوری اسلامی اگرچه کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده، تاکنون بارها مفاد آن را زیر پا گذاشته است. در مقابل، نهادهای حقوق بشری بین‌المللی که در راس آن‌ها یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد قرار دارد، همواره در واکنش به نقض آشکار حقوق کودکان در جمهوری اسلامی ایران منفعلانه رفتار کرده‌اند.

در جریان خیزش مهسا در سال ۱۴۰۱، پس از اعتراض شدید فعالان حقوق کودک به سکوت یونیسف در برابر کشتار کودکان، این نهاد بین‌المللی بیانیه‌‌ای صادر و کشتارها را محکوم کرد. این بار نیز در جریان انقلاب ملی شیر و خورشید که کشتار کودکان به مرزی بی‌سابقه‌ رسید، نهادهای حقوق بشری جهانی همچنان از تاباندن نور بر صحنه تاریک جنایت علیه کودکان در جمهوری اسلامی اهمال می‌کنند. حال‌ آنکه ظرفیت دارند با بهره‌گیری از فشارهای دیپلماتیک و اقدام‌های تنبیهی، جمهوری اسلامی را پاسخگو کنند.