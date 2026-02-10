Tuesday, Feb 10, 2026

99.jpgایران وایر - «رضا عاشری» عضو شورای شهر رشت و نزدیک به «سعید جلیلی» در پیامی خصوصی که به «اشکان سلیمانی» از فعالان جنبش ژینا ارسال کرده به صراحت و با ادبیاتی نابه‌جا و بی‌رحمانه نوشته است که جمهوری اسلامی معترضان را به قتل رسانده است.

رضا عاشری برای اشکان سلیمانی نوشته: «داستان رفیقات رو که مثل سگ کشیدیم رو هم شنیدی که.» این ویدیو را اشکان سلیمانی ضبط و برای ایران وایر ارسال کرده است.

رضا عاشری شعاری در بالای صفحه خود در ایسنتاگرام نوشته است: «اسلامی که به عدالت نرسد، کفری‌ست که لباس توحید به تن کرده.»

