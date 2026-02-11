ایران اینترنشنال - وبسایت حالوش گزارش داد انفجاری مهیب در مسیر حرکت کاروان نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در محمدآباد شهرستان ایرانشهر به وقوع پیوسته است.
بر اساس این گزارش که چهارشنبه ۲۲ بهمن منتشر شد، دستکم دو خودروی زرهی نیروهای جمهوری اسلامی در این انفجار منهدم شدند.
حالوش نوشت: «صدای انفجار به حدی شدید بوده که در همه نقاط شهر شنیده شده و پس از آن، حضور نیروهای نظامی و امنیتی در اطراف محل حادثه افزایش یافته است.»
گروه «جبهه مبارزین مردمی» در بیانیهای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
در این بیانیه آمده است: «کاروان نیروهای یگان ویژه سرکوبگر (مرصاد) که در سالگرد تاسیس ساختار ولایت فقیه در حال قدرتنمایی و ایجاد ارعاب در بین شهروندان بودند، در شهر ایرانشهر مورد هدف قرار گرفته و منهدم شدند.»
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان (کمپین فعالین بلوچ) محل این حادثه را مقابل بیمارستان ایران در محمدآباد ایرانشهر گزارش کرد.
کمپین فعالین بلوچ افزود: «افراد مسلح پس از انفجار یک بمب صوتی در نزدیکی بیمارستان ایران و پادگان نیروی نظامی در جنب صدا و سیمای قدیم، با تیراندازی های ممتد به سمت نیروهای مرصاد شلیک کردند.»
بر اساس این گزارش، «شماری از نیروهای نظامی مرصاد» در این حمله هدف قرار گرفتند.
تاکنون جزییاتی درباره تلفات احتمالی این حادثه منتشر نشده است.
مقامهای جمهوری اسلامی نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، به این رویداد واکنشی نشان ندادهاند.
پیشتر سپاه پاسداران با انتشار بیانیهای، از کشته شدن «چهار تروریست» در خاش در عملیات مشترک نیروی زمینی سپاه پاسداران، اداره کل اطلاعات و فراجا خبر داد.
بر اساس این بیانیه، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شامگاه ۲۱ بهمن «مخفیگاه یک تیم تروریستی» در خاش را شناسایی کردند و به آن یورش بردند.
سپاه پاسداران افزود پس از کشته شدن چهار نفر در «درگیری به وجود آمده»، چند تن از دیگر اعضای این تیم دستگیر شدند.
شماری از احزاب و گروههای فعال در سیستان و بلوچستان، ۱۹ آذر از تاسیس «جبهه مبارزین مردمی» با هدف «اتحاد و افزایش اثرگذاری مبارزات» خبر دادند.
از جمله گروههای مشارکتکننده در این جبهه، «جنبش پادا بلوچ»، «حرکت نصر بلوچستان»، «سازمان جیشالعدل»، «گروه محمد رسولالله به رهبری حاجی واحدبخش» و همچنین گروههایی با عنوان «پیکارجویان خودجوش بلوچ» هستند.
بصیر نصیبی درگذشت