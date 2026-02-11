طی الارض حامیان جمهوری اسلامی در قزوین و خرم آباد!-- TavaanaTech تواناتک (@TavaanaTech) February 11, 2026
تصاویری که صداوسیمای جمهوری اسلامی منتشر کرده، بار دیگر همان ترفند نخنما و تکراری را نمایش میدهد؛ استفاده از تصاویر یکسان برای نمایش حامیان حکومت در دو شهر متفاوت.
شبکه خبر با پخش تصاویری مشابه از قزوین و خرمآباد، که... pic.twitter.com/Bk5KktF5Mk
Wednesday, Feb 11, 2026
تصاویری که صداوسیمای جمهوری اسلامی منتشر کرده، بار دیگر همان ترفند نخنما و تکراری را نمایش میدهد؛ استفاده از تصاویر یکسان برای نمایش حامیان حکومت در دو شهر متفاوت.
شبکه خبر با پخش تصاویری مشابه از قزوین و خرمآباد، که کاربران فضای مجازی با طعنه از آن به عنوان «طیالارض حامیان جمهوری اسلامی» یاد میکنند، گویی گروهی واحد، در یک زمان، توانستهاند صدها کیلومتر را در چشم بر هم زدنی طی کنند و همزمان در دو شهر حضور داشته باشند.
در عصر شبکههای اجتماعی، جعل تصویر نه تنها افکار عمومی را نمیفریبد، بلکه خود به سندی تازه از ورشکستگی رسانهای حکومتی تبدیل میشود.