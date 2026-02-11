توانا - طی الارض حامیان جمهوری اسلامی در قزوین و خرم آباد! توانا - طی الارض حامیان جمهوری اسلامی در قزوین و خرم آباد!

تصاویری که صداوسیمای جمهوری اسلامی منتشر کرده، بار دیگر همان ترفند نخ‌نما و تکراری را نمایش می‌دهد؛ استفاده از تصاویر یکسان برای نمایش حامیان حکومت در دو شهر متفاوت.

شبکه خبر با پخش تصاویری مشابه از قزوین و خرم‌آباد، که کاربران فضای مجازی با طعنه از آن به عنوان «طی‌الارض حامیان جمهوری اسلامی» یاد می‌کنند، گویی گروهی واحد، در یک زمان، توانسته‌اند صدها کیلومتر را در چشم بر هم زدنی طی کنند و همزمان در دو شهر حضور داشته باشند.

در عصر شبکه‌های اجتماعی، جعل تصویر نه تنها افکار عمومی را نمی‌فریبد، بلکه خود به سندی تازه از ورشکستگی رسانه‌ای حکومتی تبدیل می‌شود.