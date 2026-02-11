Wednesday, Feb 11, 2026

صفحه نخست » طی الارض حامیان جمهوری اسلامی در قزوین و خرم آباد!

999.jpgتوانا - طی الارض حامیان جمهوری اسلامی در قزوین و خرم آباد!
تصاویری که صداوسیمای جمهوری اسلامی منتشر کرده، بار دیگر همان ترفند نخ‌نما و تکراری را نمایش می‌دهد؛ استفاده از تصاویر یکسان برای نمایش حامیان حکومت در دو شهر متفاوت.
شبکه خبر با پخش تصاویری مشابه از قزوین و خرم‌آباد، که کاربران فضای مجازی با طعنه از آن به عنوان «طی‌الارض حامیان جمهوری اسلامی» یاد می‌کنند، گویی گروهی واحد، در یک زمان، توانسته‌اند صدها کیلومتر را در چشم بر هم زدنی طی کنند و همزمان در دو شهر حضور داشته باشند.
در عصر شبکه‌های اجتماعی، جعل تصویر نه تنها افکار عمومی را نمی‌فریبد، بلکه خود به سندی تازه از ورشکستگی رسانه‌ای حکومتی تبدیل می‌شود.

tv11-1.jpg
وقتی که ملانیا ترامپ مدل بود
one11.jpg
حضور پر سر و صدای بازیگر سوری در جشنواره فجر و ذوق زدگی چمران و زاکانی
goftar11.jpg
تبادل نامه محرمانه بین سلطان عمان و لاریجانی
goftar11-1.jpg
تاریخچه شیر و خورشید؛ سیر یک نماد از سکه‌های باستانی تا پرچم قاجار و پهلوی
oholic11.jpg
چگونه زمان و وقت خودمون رو مدیریت کنیم ؟
daily11.jpg
تازه ترین دیدار گلشیفته فراهانی و خواهرش شقایق
goftar10-1.jpg
گرامیداشت آزیتا لاچینی بازیگر ۸۹ ساله در حاشیه جشنواره خونین فجر
gtv.jpg
تصاویر خبرساز برد پیت با دوست دخترش در لندن

