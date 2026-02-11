Wednesday, Feb 11, 2026

صفحه نخست » کشتی‌گیر تیم ملی، به اعدام در میدان نبوت قم محکوم شد

koshti.jpgاطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است که دادگاه کیفری یک استان قم، صالح محمدی، کشتی‌گیر ۱۹ ساله، را به اتهام «قتل عمد» به «اعدام علنی در میدان نبوت قم از طریق چوبه دار» محکوم کرده است.

در حکم اولیه دادگاه که به رویت ایران اینترنشنال رسیده است، آمده است که شب ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان نبوت قم، گروهی به سمت ماموران «کوکتل مولوتف» پرتاب کردند و محمد قاسمی هماپور، مامور یگان ویژه فراجا، پس از سقوط از موتورسیکلت با ضربات «چاقو و شمشیر» کشته شد.

در این حکم آمده است که با توجه به گزارش پزشکی قانونی، ۲۹ جراحت بر بدن مقتول ثبت شده و جراحت شماره هفت به عنوان آسیب موثر در کشته شدن مامور معرفی شده است.

دادگاه این جراحت را به «چاقوی صالح محمدی» نسبت داده و مبنای اطمینان خود را «اقرارهای اخذ شده در بازجویی» اعلام کرده است.

براساس این گزارش، صالح محمدی اتهام قتل را انکار کرده و گفته است اقرارها تحت فشار اخذ شده‌اند. همچنین دوربین‌های مداربسته نیز چهره او را نشان نداده‌اند.

این اتهامات در حالی مطرح شده است که به گفته نزدیکان صالح محمدی، او هنگام وقوع حادثه در خانه عمویش بوده است، اما دادگاه از احضار شاهدان خودداری کرده است. همچنین، به گواه ملی‌پوشان، مربیان و هم‌باشگاهی‌های او، صالح هرگز چاقو نداشته است.

از سوی دیگر، دادگاه برای صدور حکم اعدام به شهادت افرادی استناد کرده که هویت‌شان در رای صادرشده اعلام نشده است.

با وجود تلاش‌های مکرر خانواده صالح محمدی برای انتخاب و معرفی وکیل مستقل، دادگاه از پذیرش وکلای پیشنهادی خودداری کرده و یک وکیل تسخیری برای پرونده تعیین کرده است.

این ملی‌پوش کشتی آزاد ایران متولد ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ است. او شهریور ۱۴۰۳ با دوبنده تیم ملی ایران مدال برنز جام بین‌المللی سایتی‌یف را در کراسنویارسک روسیه به دست آورد.

دادگاه در حالی این قهرمان ملی‌پوش کشتی ایران را به اعدام محکوم کرده است که ده‌ها هزار نفر در جریان انقلاب ملی ایران کشته شده‌اند و خانواده‌های آنان نه تنها امکان پیگیری قضایی ندارند، بلکه برای دریافت پیکر عزیزان‌شان نیز مبالغ هنگفتی پرداخت کرده‌اند.

صالح محمدی علاوه بر اعدام، به پرداخت دیه بابت جراحت نیز محکوم شده است.

مطابق رای دادگاه، این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است.

figaro.jpg
فیگارو از طراحی ماشین کشتار در ایران به فرمان خامنه‌ای پرده برداشت
amirkabir.jpg
خبرنامه امیرکبیر: دانشجویان ده‌ها دانشگاه از سراسر کشور با رضا پهلوی اعلام همبستگی کردند.

