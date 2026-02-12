بیش از چهارصد تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج کشور بیانیه‌ای را «در اعتراض به بازداشت‌ معترضان به کشتار دی‌ماه» و همچنین در دفاع از لزوم شکل‌گیری «جبهه نجات ایران»، مطابق با پیشنهاد میرحسین موسوی، منتشر کردند. به نظر می‌رسد اکثر امضا‌کنندگان بیانیه به طیف‌ گسترده‌ای از جریانات ملی-مذهبی، اصلاح‌طلب و چپ تعلق داشته باشند. برخی از این افراد در زندان‌اند

رادیو بین المللی فرانسه - بیانیۀ این «۴۱۶ کنشگر سیاسی و مدنی ایران» موج سرکوب و بازداشت مخالفان و منتقدان حکومت - از چهره‌های گذارطلب تا اصلاح‌طلب - را یادآوری می‌کند و این حرکات را انتقام‌جویی از کسانی می‌داند که در برابر بی‌عدالتی و کشتار سکوت نکردند.

نویسندگان بیانیه می‌گویند این فشارها ناشی از هراس استبداد دینی از «پیشنهاد میرحسین موسوی در ضرورت تشکیل جبهه نجات ایران» است که می‌تواند «تمام سلایق ملی» را در برگیرد. آنها تأکید می‌کنند که این پیشنهاد «نقشه راه نجات کشور از استبداد، جنگ داخلی و سلطه خارجی» است.

در این بیانیه آمده است که اشتباهات سیاسی حاکمیت، اقتدارطلبی، خشونت ویرانگر و ایستادگی سرسختانه در برابر مطالبات ملت باعث شده که راه برای مداخله بیگانگان گشوده شود و «برخی از هموطنان از سر استیصال به اپوزیسیون اقتدارگرای در کمین نشسته و قدرت‌های خارجی دل ببندند.»

در میان اسامی امضا‌کنندگان، نام شخصیت‌هایی چون سعید مدنی دیده می‌شود که خود همچنان در زندان است. درهرصورت امضاکنندگان خواهان «آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت‌شدگان یادشده و آزادی کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی» هستند.

دعوت برای مبارزه علیه دروغ و فراموشی

در بیانیه آمده است که «مقام‌های حکومتی در خیالی باطل هستند که مردم تحت ستم و جان به لب رسیده ایران کشتار گسترده دی‌ماه ١٤٠٤ را از یاد ببرند» و مطالبات خود برای تغییرات اساسی در ساختار قدرت را کنار بگذارند.

امضا‌کنندگان سپس از مردم ایران دعوت می‌کنند تا «در آستانه چهلم جان‌های عزیز کشته‌شده در حد توان خود بر دادخواهی آنها، ضرورت تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل و مخالفت با مجازات اعدام اصرار ورزیده و اجازه ندهند تا روایت نادرست حکومت، حقیقت فاجعه بزرگ کشتار معترضان به ستوه آمده از بیداد، فقر و محرومیت را بپوشاند.»

👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه

آنان باور دارند که فضای کشور باید برای «انتقال قدرت به مردم از طریق تضمین حقوق اساسی چون آزادی بیان، آزادی تجمعات، آزادی‌های رسانه‌ای، گردش آزاد اطلاعات، گشایش‌های سیاسی و رعایت موازین حقوق بشری» آماده شود.

در میان امضا‌کنندگان از جمله نام‌های تقی رحمانی، فخرالسادات محتشمی (همسر مصطفی تاج‌زاده)، هاشم آغاجری، حسن اسدی‌زیدآبادی، صالح نیکبخت، علیرضا رجایی، احسان شریعتی، فاطمه گوارایی، سعید مدنی و همچنین فرخ نگهدار دیده می‌شود.