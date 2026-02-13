رضا پهلوی در حاشیه نشست امنیتی مونیخ به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت برنامه فشردهای در حاشیه این نشست دارد و قرار است دیدارهایی از جمله با لیندزی گراهام، سناتور آمریکایی، برگزار کند. او سناتور گراهام «پشتیبان مردم ایران» توصیف کرد.
رضا پهلوی همچنین اعلام کرد که ۲۵ بهمن یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار میکند. او در ادامه تاکید کرد که فراخوان ۲۵ بهمن فراخوانی بسیار مهم است.
مذاکرات سهروزه رهبران جهان در چهارچوب کنفرانس امنیتی مونیخ از امروز آغاز میشود و مطابق برنامه اعلام شده قرار است رضا پهلوی و نازنین بنیادی، کنشگر ایرانی-بریتانیایی روز جمعه سخنرانی کنند. آقای پهلوی و خانم بنیادی در پنلی تحت عنوان «شکستن یا تکرار چرخه؟ فصل بعدی ایران» که در ساعت ۱۸:۴۵ به وقت اروپای مرکزی آغاز و توسط کریستین امانپور اداره خواهد شد، سخنرانی خواهند کرد.
شاهزاده رضا پهلوی در گفتوگو با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال، اعلام کرد که در حاشیه نشست امنیتی مونیخ با شماری از سناتورهای آمریکایی دیدار خواهد کرد و همچنین در ۲۵ بهمن یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار میکند.-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 13, 2026
او در ادامه تاکید کرد که فراخوان ۲۵ بهمن فراخوانی بسیار مهم است. pic.twitter.com/fhYGDrwVRz
ایندیپندنت - در نخستین روز کنفرانس امنیتی مونیخ، نشست «شکستن یا تکرار چرخه؟ فصل آینده ایران»، در چارچوب برنامه «چالشهای جهانی» با حضور شاهزاده رضا پهلوی و سناتور لیندسی گراهام، برگزار میشود. براساس اعلام برگزارکنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ، مقامهای جمهوری اسلامی برای سومین سال پیاپی به این نشست کلیدی بینالمللی دعوت نشدهاند.
قرار است گردهمایی بزرگ ایرانیان روز شنبه ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) با فراخوان رضا پهلوی در حمایت از انقلاب ملی در مونیخ برگزار شود. براساس فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، علاوه بر مونیخ، گردهماییهای وسیعی در تورنتو، لس آنجلس و دیگر شهرهای جهان هم برگزار میشود.
