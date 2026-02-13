توانا - یوتلست: برای ارائه خدمات اینترنتی، از مردم ایران حمایت میکنیم
مدیرعامل شرکت یوتلست(eutelsat) از بررسی طرحهایی خبر داده که امکان ارائه اینترنت ماهوارهای را مستقیما به تلفنهای هوشمند فراهم میکند. ژانفرانسوا فالاشر در گفتوگو با خبرنگاران تاکید کرده است این شرکت، تا حد توان، در کنار مردم ایران میایستد.
این موضعگیری در واکنش به درخواست وزارت خارجه فرانسه مطرح شده است؛ درخواستی که پس از قطع اینترنت همزمان با اعتراضات سراسری، بررسی راههای ارسال تجهیزات دریافت اینترنت ماهوارهای به ایران را مطرح کرده بود.
یوتلست در بازار اینترنت ماهوارهای یکی از رقبای جدی استارلینک به شمار میرود. در حال حاضر، بهجز استارلینک، تنها وانوب که زیرمجموعه یوتلست است، شبکهای از ماهوارههای مدار پایین را مدیریت میکند.
اهمیت این ماهوارهها صرفا ارتباطی نیست؛ به دلیل کاربردهای حساس و بعضا نظامی، چنین زیرساختهایی برای دولتها از منظر امنیت ملی، جایگاهی راهبردی و ویژه دارند.
مرده زنده شد؟
ببینید در سفارت جمهوری اسلامی در پاریس چه خبره!
