سفارت جمهوری اسلامی در پاریس با برگزاری مراسمی بزرگ و مجلل و با حضور مهمانان بلندپایه، چهل‌وهفتمین سالگرد «انقلاب اسلامی» را جشن گرفت.

این در حالی است که تنها یک ماه پیش، حکومت اسلامی در خیابان‌های ایران دست به سرکوبی خونین زد و هزاران تن از شهروندان خود را به قتل رساند؛ اکنون همان حکومت، در قلب یک پایتخت اروپایی به جشن و پایکوبی مشغول است.

