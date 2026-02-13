سفارت جمهوری اسلامی در پاریس با برگزاری مراسمی بزرگ و مجلل و با حضور مهمانان بلندپایه، چهل‌وهفتمین سالگرد «انقلاب اسلامی» را جشن گرفت.

این در حالی است که تنها یک ماه پیش، حکومت اسلامی در خیابان‌های ایران دست به سرکوبی خونین زد و هزاران تن از شهروندان خود را به قتل رساند؛ اکنون همان حکومت، در قلب یک پایتخت اروپایی به جشن و پایکوبی مشغول است.

The Iranian Embassy in Paris hosted a large, lavish reception attended by high-ranking guests, to mark the 47th anniversary of the so-called "Islamic Revolution."



Just a month ago, the Islamic regime carried out a bloody crackdown on the streets of Iran, killing thousands of its... pic.twitter.com/Bf2TtiNHPJ -- Visegrád 24 (@visegrad24) February 13, 2026

