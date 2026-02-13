امیرفرشاد ابراهیمی در شبکه اکس نوشت:
مرده زنده شد؟
محمدمهدی صدیقی فرزند ک.ص امام جمعه سابق تهران که فوت کرده بود و برایش با حضور مقامهای حکومتی تشییع جنازه هم گرفته بودند، در هتلی در لندن دیده شده است!
این تصاویر که هنوز بهصورت مستقل راستیآزمایی نشدهاند، موجی از پرسشها و ابهامات را درباره صحت خبر اولیه ایجاد کردهاند.
محمدمهدی صدیقی، پسر کاظم صدیقی، روز ۲۸ آبان ۱۴۰۴ بنا بر اعلام رسمی نزدیکان خانواده درگذشت. اطرافیان او در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا علت فوت را «سکته قلبی» عنوان کردند و رسانههای داخلی نیز همین روایت را بازتاب دادند.
همسر این مرده ظاهرا زنده شده نیز در چهارمین روز مرگ وی بدون آنکه مراسم شب هفت وی را برگزار کند از کشور خارج شده بود.
