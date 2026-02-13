خبرنامه گویا - اسناد رسمی منتشر شده در سامانه ثبت شرکت‌های دولت فرانسه نشان می‌دهد که شرکتی با نام "CONSORTS RAHMANI" (کنسورت رحمانی) به صورت رسمی در حومه پاریس به ثبت رسیده است. این شرکت که از نوع شرکت مدنی املاک است، مستقیماً با نام تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم فرانسه، و نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل که در حال حاضر در ایران زندانی است، پیوند خورده است.



ساختار قانونی و شرکا



بر اساس داده‌های وب‌سایت رسمی شفافیت تجاری فرانسه، این نهاد با شماره شناسایی ملی ۹۹۲ ۶۳۶ ۳۸۱ فعالیت خود را آغاز کرده است. در لیست مدیران و شرکای این شرکت، اسامی زیر به چشم می‌خورد:

۱. تقی رحمانی: به عنوان مدیر و شریک اصلی.

۲. نرگس محمدی: به عنوان شریک.

۳. علی و کیانا رحمانی: فرزندان این خانواده نیز به عنوان دیگر شرکای این مجموعه ثبت شده‌اند.

محل فعالیت و نوع کاربری

دفتر مرکزی این شرکت در منطقه Fontenay-sous-Bois در نزدیکی پاریس ثبت شده است. فعالیت اصلی این شرکت در اسناد رسمی، «اجاره زمین و سایر اموال غیرمنقول» ذکر شده است. در حقوق فرانسه، قالب حقوقی SCI معمولاً توسط خانواده‌ها برای خرید، مدیریت و انتقال مالکیت املاک و مستغلات با هدف تسهیل امور مالیاتی و وراثتی استفاده می‌شود.

اهمیت موضوع

ذکر نام نرگس محمدی در اسناد ثبتی این شرکت در حالی صورت می‌گیرد که وی همچنان در زندان اوین به‌سر می‌برد.

طبق قوانین فرانسه، ثبت نام تمامی شرکا با جزئیات هویتی (شامل تاریخ تولد) در پرونده‌های ثبتی الزامی است و تطبیق این اطلاعات، هویت دقیق این فعالان حقوق بشر را به عنوان مالکان این شرکت تایید می‌کند.

این گزارش بر پایه آخرین اطلاعات به‌روزرسانی شده در سامانه شرکت‌های دولت فرانسه تهیه شده است.