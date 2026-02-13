زلنسکی در دیدار با رضا پهلوی: بر حمایت از مردم ایران و تقویت تحریم‌ها تمرکز کردیم

رضا پهلوی و رئیس‌جمهور اوکراین در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کردند.. زلنسکی با انتشار ویدیویی از این دیدار نوشت: «بر وضعیت ایران و حوزه‌هایی که مردم به حمایت نیاز دارند تمرکز کردیم.

درباره اهمیت تقویت تحریم‌ها علیه حکومت ایران و حکومت‌های دیکتاتوری گفت‌وگو کردیم.» زلنسکی در شبکه ایکس نوشت: «همچنین همکاری روسیه و ایران، به‌ویژه تأمین پهپاد از سوی حکومت ایران برای روسیه و اعطای مجوز تولید آن‌ها را محکوم کردیم.

چنین همکاری‌ای تهدیدی واقعی نه‌تنها برای اوکراین بلکه برای کل منطقه به شمار می‌رود.» رئیس‌جمهور اوکراین همچنین عنوان کرد: «با قدردانی از شاهزاده رضا پهلوی برای حمایت از تمامیت ارضی اوکراین، تأکید کردم که حفاظت از جان انسان‌ها ضروری است و اوکراین آماده است نقش خود را در این زمینه ایفا کند.»