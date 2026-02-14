ایران اینترنشنال - بر اساس گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز، ارتش آمریکا خود را برای سناریوی اجرای عملیات نظامی پایدار و چندهفتهای علیه ایران آماده میکند؛ سناریویی که در صورت صدور دستور از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، میتواند به درگیریای جدیتر از مواجهههای پیشین دو کشور تبدیل شود.
دو مقام آمریکایی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به رویترز گفتند سطح برنامهریزیهای جاری نشاندهنده بررسی گزینهای فراتر از یک حمله محدود و مقطعی است. انتشار این اطلاعات در حالی انجام میشود که همزمان تلاشهای دیپلماتیک میان تهران و واشینگتن در جریان است و به گفته تحلیلگران، چنین آمادهسازیهایی میتواند بر فضای مذاکرات تاثیر مستقیم بگذارد. مقامهای آمریکایی جمعه اعلام کردند پنتاگون یک ناو هواپیمابر دیگر به خاورمیانه اعزام میکند. علاوه بر آن، هزاران نیروی اضافی، جنگندهها، ناوشکنهای مجهز به موشک هدایتشونده و تجهیزات رزمی دیگر نیز به منطقه فرستاده میشوند؛ تجهیزاتی که هم توان حمله و هم قابلیت دفاع در برابر حملات احتمالی را دارند. به گفته مقامهای مطلع، برنامهریزیهای فعلی پیچیدهتر از گذشته است. در یک کارزار پایدار، ارتش آمریکا ممکن است علاوه بر زیرساختهای هستهای، تاسیسات دولتی و امنیتی ایران را نیز هدف قرار دهد. جزییات دقیق اهداف احتمالی منتشر نشده است. کارشناسان هشدار میدهند چنین عملیاتی با توجه به توان موشکی گسترده ایران، خطر بسیار بیشتری برای نیروهای آمریکایی به همراه دارد. حملات تلافیجویانه ایران میتواند به تبادل ضربات در بازهای طولانی منجر شود و احتمال گسترش درگیری به سطح منطقهای را افزایش دهد. یکی از مقامهای آمریکایی به رویترز گفته است واشینگتن «کاملا انتظار دارد» ایران در صورت حمله، دست به اقدام تلافیجویانه بزند و این موضوع میتواند به چرخهای از حملات و پاسخها بینجامد.
