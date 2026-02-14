ساختار فرهنگئ ، اقتصادی و اجتماعئ عمدتا تاثیر گذار در سیاست جوامع است. جرقه هائ جنبش اخیر از معیشت رو به زوال اکثریت قریب به اتفاق این جامعه نشات گرفت. جامعه تجربیات زندگئ معمولئ خود را چه اقتصادئ چه اجتماعئ را برائ خود بازگو مئ کند.

مردم بدرستى میدانند كه شادى و لذت زندگى چیست. چه تجرّبه كرده اند و جه از نسل هاى پیش این را شنیده اند.

اماً این خود به رویا ئي دست نیافتنى بدل شده بود. خواهان ذره ای از ازادی و رفاه که ادمیان در اقصاء نقاط این کره خاکئ دارند هستند. اما انچه در تلاش روزمرگى مى گذرد مملو از رنج و دست نیافتنى است.



زمانىً كه نه انتخاب مشروع و دادخواهى وجود ندارد و هر صدایي در نطفه خفهً مى شود، جامعه بفكر انتقام شخصى مى افتد. این جامعه در طول چهل و هفت سال گذشته راه هاى فراوانى را كه صدایش شنیده شود را طى كرده ولى هر با شقاوت و بى رحمى پاسخ داده شده است.

ما در جایى ًایستاده ایم كه عدالت مطالبه از حكومت نیست بلكه مسیله بقاست.

اعتراض بدون ظرفئت بقا، رخداد است نه تغییر. آنچه نظم سرکوب را عقب میراند، نه فوران، که فرسایش هدفمند است.

کلمات مردم و دمكراسى دو واژه اى هستن كه به بشكل ساده در هر جدل و گفتگو رد و بدل میشوند. هر كسى فانتزى خودش را از اونها میسازد. جامعه بدنبال یك زندگى معمولیه ، فقط -انچه شروین در ترانه و شعرش وصف كرد. نه كمتر نه بیشتر.

دردهاى این مردم را متون كلاسیك و ادبیات سیاسى جوابگو نیست. گوش ها از نصایح دهه ها پر شده .

معیار قیاس و نقطه مرجع جایگاه قضاوت انها است.

گذشته را از پدران خود شنیده اند و حال را با گوشت و پوست خود تجرّبه كرده اند.

گوشه و كنار میشنوى كه "شما چه كم داشتین" كه ارامش را از این مردم گرفتید؟

اگر فریاد زنده باد را در این كشتار بیرحمانه مى شنوى باید نظرى به روشنفكر مخالف و نخبه داخل و خارج انداخت و پرسید چه كاشتى كه امید درو دارى؟

ایا تربیت و ادبیات دمكراسى را به ما اموختى كه زمان ازمون جوابگو باشیم؟ فضاى مجازى و نه حقیقى مرجع و معلم ما بود. حتى در این فضا چنان به تشتت افكار گرفتار امدیم كه انتخاب میان باید و نباید را نتوانستیم از ان بیاموزیم.

و از این بى راهبردى به انچه كه دهان خسته و فرسوده فرمان داد عمل كردیم.