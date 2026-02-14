ایران فردا یا آینده ایران چه شکلی است؟ چه مولفه‌هایی دارد؟ فعالان مدنی و کنش‌گران چه گام‌هایی برای تغییرات آینده برداشته‌اند؟ رویای آن‌ها برای آن‌چه درباره ایران آینده در سر داشتند، محقق می‌شود؟

در ایران وایر این مجموعه پرسش‌ها را در مجموعه مطالبی با کنش‌گرانی که سال‌ها برای باورهایشان به جمهوری اسلامی اعتراض کردند و با احکام حبس و زندان مواجه شدند، مطرح کردیم. در این مطلب با مژگان ایلانلو، مستندساز و فعال مدنی برابری‌خواه که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت شد و با حکم اولیه ده‌سال زندان، جریمه نقدی و شلاق رو‌به‌رو شد، مطرح کرده‌ایم.

متن کامل این گفت‌وگو را می‌توانید در زیر بخوانید.

در شرایط فعلی چه آینده‌ای برای ایران پیش‌بینی می‌کنید؟

راستش پیش‌بینی‌ کردن آینده ایران یکی از سخت‌ترین کارهایی است که اصلا نمی‌شود حتی به آن فکر کرد؛ به خاطر این‌که خیلی از متغیرها اصلا در دست ما نیست. یعنی ما درگیر یک سری متغیرها شده‌ایم که آن‌ها در اختیار و کنترل ما نیستند و اطلاعات کافی درباره آن‌ها نداریم. من فقط درباره بخشی از متغیرهایی می‌توانم حرف بزنم که درباره آن اشراف دارم؛ آن‌هم اشراف نسبی که در فضای ایران وجود دارد. متاسفانه با توجه به این حجم خشمی که در مردم وجود دارد و با توجه به بحران‌های اقتصادی و بن‌بست‌ها و با توجه به ناکارآمدی تمامی مرجع‌هایی که می‌توانستند یک جور جامعه را کنترل و هدایت کنند، آینده خوبی برای ایران متصور نیستم. ما حالت سدی را داریم که تمامی کانال‌هایش بسته شده و شکاف‌های بسیار عمیقی در دیوارهای این سد است. متاسفانه می توان گفت که جامعه ایران به مرحله فروپاشی اجتماعی رسیده و با تروماهای بسیار بزرگی روبه‌رو شده است.

آن بخشی از متغیرهایی که ممکن است سرنوشت این مردم خشمگین و داغ‌دیده را تغییر بدهند، متغیرهای خارجی است. یعنی خارج از کشور است که نه در دست ما و نه در اراده ماست و متاسفانه ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که دیگر سرنوشت‌مان را خیلی خودمان تعیین نمی‌کنیم.

درباره متغیرهایی صحبت کردید که اطلاع زیادی از آن ندارید و ممکن است سرنوشت مردم ایران را تغییر دهند، منظورتان کمک‌های خارجی بود؟

به‌هر حال نقش بازیگران خارجی. بازیگران خارجی یا می‌توانند حامی مردم باشند برای این که مردم از این تروماهای بزرگ رد شوند و به خواسته‌هایشان برسند و یا می‌توانند حامی حاکمیتی باشند که با این سرکوب هولناکی که داشته همچنان لنگ‌لنگان مسیر خودش را ادامه دهد. متغیرهای خارجی واقعا در دست و اراده ما نیستند و به‌دنبال منافع خودشان هستند و متاسفانه آن‌ها هستند که آینده ایران را تعیین می‌کنند.

یک زمانی مداخله نظامی کشورهای خارجی برای بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی یک تابو بزرگ بود اما به‌نظر می‌رسد این تابو شکسته شده. نظر شما چیست؟

من هنوز هم فکر می‌کنم که برای هر انسان وطن‌پرستی دخالت خارجی برای تعیین سرنوشت‌اش یک تابو است، منتها الان جامعه به‌قدری مستاصل و ناگزیر شده که گزینه دیگری جز این نیست. یعنی به‌قدری جامعه به استیصال رسیده که حتی برای سرکوبش هم از نیروهای خارجی استفاده شده است. یعنی (سرکوب‌گران) ما اگر نیروهای داخلی بودند تکلیف‌مان با آن‌ها معلوم بود. همسایگان و همشهری‌های ما بودند و می‌توانستیم به آن‌ها حالی کنیم که این حجم از خشونت در شان انسانی یک هم‌وطن نیست ولی خب می‌دانیم که نیروهای خارجی وارد شدند حتی نه فقط در خشونت مستقیم. مثلا در اخبار می‌بینیم که دولت چین ماجرای قطع اینترنت را در ایران به‌عهده داشته، یا کشورهای دیگر لابی می‌کنند که امتیازاتی از ایران بگیرند به‌هر حال زمانی تابو وجود داشت که عاملیت با خودمان بود اما متاسفانه شرایط کشور به جایی رسیده که این عاملیت را از ما گرفته و این تابو شکسته شده و بازیگران خارجی مثل غنیمت جنگی با این کشور برخورد می‌کنند.