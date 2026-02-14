Saturday, Feb 14, 2026

صفحه نخست » سکوت معنادار صدای آمریکا درباره تجمع جهانی ۲۵ بهمن ایرانیان

voabanner.jpgخبرنامه گویا

سکوت معنادار صدای آمریکا فارسی در برابر موج کم‌سابقه تجمعات ایرانیان در شهرهای مختلف جهان، پرسش‌برانگیز شده است. پس از فراخوان رضا پهلوی، هزاران ایرانی در کشورهای مختلف به خیابان‌ها آمدند؛ از جمله در مونیخ که پلیس این شهر شمار شرکت‌کنندگان را بیش از ۲۵۰ هزار نفر اعلام کرد. با این حال، تا لحظه انتشار این مطلب، صدای آمریکا فارسی هیچ پوشش خبری مشخصی به این رویدادها اختصاص نداده است.

برخی این رویکرد را به مدیریت خبری علی جوانمردی نسبت می‌دهند که منتقدانش او را مخالف رضا پهلوی می‌دانند. این وضعیت بار دیگر بحث بی‌طرفی رسانه‌ای، به‌ویژه در رسانه‌ای وابسته به وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا را برجسته می‌کند. اگر قرار است انتخاب رهبر اپوزیسیون به مردم ایران واگذار شود، بی‌طرفی به معنای حذف یا نادیده‌گرفتن یک صدا نیست، بلکه مستلزم بازتاب همه جریان‌های اثرگذار است.

voalarge2.jpg

مطلب قبلی...
iranwire2.jpg
متاسفم اما آینده خوبی برای ایران متصور نیستم
مطلب بعدی...
zariff.jpg
عجیب! مصاحبه کریستین امانپور با ظریف در مقایسه با مصاحبه خبرنگار افغان

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar14-1.jpg
حواشی گفتگو رضا پهلوی با کریستین امانپور در کنفراس امنیتی مونیخ
tv14.jpg
احمد منظری معروف به حاج میثم کیست
one14.jpg
جدیدترین تصاویر فرح پهلوی در منزلش توسط آلفرد یعقوب زاده
goftar14.jpg
برادر فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان مدیر یک کلینیک در تورنتو
gooyatv2.jpg
تصاویری کمتر دیده شده از مرحوم شهنام شب پره
goftar13.jpg
در مورد ارتباط روزبه اسکندری و سران جمهوری اسلامی چه میدانید؟
one13.jpg
اختتامیه سرد جشنواره حکومتی فجر
tv13.jpg
مگان مارکل در در پارامونت استودیوی لس آنجلس

از سایت های دیگر

این ده عادت کوچک تاثیر بزرگی بر سلامت شما می‌گذارند
تصویری تاریخی و شگفت‌انگیز از رصدخانه روبین
حکم عجیب دادگاه تبریز در ثبت روابط جنسی توسط ابزار الکترونیک
واکنش عصبی برد پیت به خواستگاری جعلی نسبت داده شده به او

پر بیننده ترین ها



daily.jpg
پاسخ ترامپ به سوال: می خواهید چه کسی در ایران قدرت را در دست بگیرید
kayhan.jpg
دوران محمدرضا شاهی؛ شاه و شهبانو در نروژ
goftar3.jpg
ویلای لاکچری علیرضا بیرانوند در کُردان داراي زمین فوتبال
ch1.jpg
بنیامین نتانیاهو قبل از ترک واشنگتن دی سی چه گفت؟
one13-1.jpg
تصاویری از رادیو و تلویزیون ملی قبل از انقلاب
oholic12.jpg
۵ حیوان مرگبار ماقبل تاریخ که ما خوش شانس هستیم که منقرض شدند

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy