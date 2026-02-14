خبرنامه گویا
سکوت معنادار صدای آمریکا فارسی در برابر موج کمسابقه تجمعات ایرانیان در شهرهای مختلف جهان، پرسشبرانگیز شده است. پس از فراخوان رضا پهلوی، هزاران ایرانی در کشورهای مختلف به خیابانها آمدند؛ از جمله در مونیخ که پلیس این شهر شمار شرکتکنندگان را بیش از ۲۵۰ هزار نفر اعلام کرد. با این حال، تا لحظه انتشار این مطلب، صدای آمریکا فارسی هیچ پوشش خبری مشخصی به این رویدادها اختصاص نداده است.
برخی این رویکرد را به مدیریت خبری علی جوانمردی نسبت میدهند که منتقدانش او را مخالف رضا پهلوی میدانند. این وضعیت بار دیگر بحث بیطرفی رسانهای، بهویژه در رسانهای وابسته به وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا را برجسته میکند. اگر قرار است انتخاب رهبر اپوزیسیون به مردم ایران واگذار شود، بیطرفی به معنای حذف یا نادیدهگرفتن یک صدا نیست، بلکه مستلزم بازتاب همه جریانهای اثرگذار است.