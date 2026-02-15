ویژه گویا

یک ـ همه بیاد داریم که آنتونیو گوترش چگونه در چریان درگیری‌های غزه، هر روز به اسراییل حمله می‌کرد و هرکاری از دست‌اش برآمد علیه اسراییل انجام ‌داد و هم‌اکنون نیز انجام می‌دهد.

ـ آگر در غزه در چندین و چند ماه هزاران تن کشته‌ شدند که مسئول نخست آن همین علی خامنه‌ای و سپس تروریست‌های سپاه پاسداران و حماس بوده اند،

ـ اگر اسراییل پاسخ آن جنایت‌ها وحمله به خود را داد و اگر اسراییل در برابر گروه تروریستی و دشمن قرار داشت،

تبهکاران مافیایی حاکم بر ایران در دو روز هزاران تن را کشتند، در برابرمردم دست‌خالی قرار داشتند و از همه بدتر مردم کشور خود ایران را سرکوب کردند نه نیروی بیگانه را!

*اسراییل تا آن اندازه شرف داشت که محل‌هایی را که می‌زد پیش‌تر همه گونه هُشدار می‌داد و انگیزه بالا بودن کشته‌ها سیاست ویرانگر تروریست‌های حماس این مزدوران دست‌پرورده حکومت اسلامی بود که جنگ‌افزارهایِ خود را در درون خانه‌ها، بیمارستان‌ها و آموزشگاه‌ها پنهان می‌کردند و جان انسان برای آن‌ها اهمیت نداشت و اتفاقن میزان بالای کشته‌ها بهترین انگیزه پروپاگاندا علیه اسراییل در جهان را به وجود می‌آورد و دیدیم که این هواداران حقوق بشر دست در دست چپ‌ها چه‌ها که نکردند حتا با کشتی رو به سوی اسراییل رفتند.

امروزهمه این ‌ها و در رأس آن دبیرکل سازمان ملل آقای آنتونیو گوترش گویا گلودرد گرفته و توان سخن گفتن ندارند و در برابر قتل‌عام هزاران تن در دو روز درایران سکوت کرده‌اند و از "هیاهوی حقوق بشری" ‌آن‌ها خبری نیست. بدتر و در دآورتراز هر چیز تبریک آقای دبیرکل به مناسبت 22 بهمن به آدمکشان است.

آقای آنتونیو گوترش بداند که ایرانیان سوگوار هرگز رفتار ناپسند او و دادن دسته گل به حکومت مافیایی، تروریست و آد‌م‌کش اسلامی ایران را در این سیاه‌ترین روزهای مردم ایران، فراموش نخواهند کرد.

دو. با اندوه بسیار ویدیویی را این‌جا می‌گذارم که خوانندگان خوب گوش کنند و تنها گوشه‌دیگری از جنایت‌ها را ببنند. در تاریخ دیده نشده حکومتی مردمان کشور خود را چنین وحشیانه قتل عام کند و و در کمال بی‌وجدانی از قربانیان جنایت‌ها برای خودمنبع درآمدهای نجومی نیز فراهم کند! ویدئوی زیر تنها اندکی از آن را بیان می‌کند:



سه. از همه ایرانیانی که توانایی ایجاد یک پتیشن را دارند، درخواست می‌کنم تا پتیشنی تهیه کرده و با گردآوری امضا ی ایرانیان و دوستان خارجی، یک‌بار دیگر از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای جهان بخواهیم تا به شکلی عملی پشتیبانی خود را از مردم گرفتار ایران انجام دهند. آن‌چه از دید من مهم است که دوباره درخواست کرد، در زیر آمده است ولی می‌توان آن را بهتر و یا کامل‌تر ساخت:

*مصونیت سیاسی و دیپلماتیک سران حکومت و دیپلمات‌های حکومت را که نمایندگان مردم ایران نیستند را ازمیان بردارند؛

*سفارت‌خانه‌های حکومت، این لانه‌های جاسوسی و خرابکاری را بسته و همه کارمندان آن‌را اخراج کنند؛

* بخواهیم که نامشروع بودن حکومت اسلامی را اعلام و از ورود نمایندگان این حکومت تروریست و مافیایی به هر عنوان به کشورهای خود جلوگیری نمایند؛

*وسرآخرخواهان مداخله جدی سازمان ملل، محاکمه سران حکومت، دستگاه قضایی، پاسداران و دیگر مزدورانی که در قتل‌عام مردم شرکت داشته‌اند، بشویم.





