به بهانه سیاستهای اخیر دونالد ترامپ
توضیح ضروری - این یادداشت در فاصله آخرین " گربه رقصانی" ریاست جمهورامریکا و قبل ازدور دوم مذاکرات عمان به رشته تحریر آمده و هر اقدامی که پس از آن صورت بگیرد، تغییری در ماهیت خطای تاریخی دونالد ترامپ ایجاد نمیکند.
پس از پایان جنگهای داخلی و تصویب قانون اساسی ایالات متحده امریکا در سال 1789، از انتخاب جورج واشنگتن بعنوان اولین و تا امروز که دونالد ترامپ بعنوان چهل وهفتمین رئیس جمهورامریکاست شخصیتهای متفاوتی براین کرسی قدرتمند تکیه زدند .از روسای جمهوری که با عملکرد ضعیف سیاسی و رسوائیهای اخلاقی و مالی با بدنامی به تاریخ پیوستند تا شخصیتهائی بشدت خوشنام که برتارک تاریخ سیاسی امریکا میدرخشند وهر یک تاثیرات متفاوتی بر جای گذاشتند.
با آغاز قرن بیستم و تبدیل شدن امریکا به قدرتمند ترین نیروی بسیار پیشرفته نظامی ، اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی و با پشتوانه ای از یک دموکراسی برآمده از قانون اساسی محکم ، کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده به آنچنان جایگاه بی بدیل و نیرومندی بدل شد که سیاستگذاریهای این کشور، تاثیرات شگرفی را خارج از گستره مرزهای جغرافیائی بر جای بگذارد.عدم تناسب شخصیت حقیقی فرد منتخب با اعتبارحقوقی کرسی ریاست جمهوری گاه به نتایجی منجر شده که روابط بین الملل را بشدت تحت تآثیرات بعضآ مخربی قرار داده است.در این زمینه کشور ما رنج و عذابی مضاعف را متحمل شد.
گویی در یک قانون نانوشته - و شاید هم نوشته - از هری ترومن ( در ماجرای 28 مرداد 1332) تا جیمی کارتر ( با دخالت مستقیم درسرنگونی سلطنت پهلوی) وباراک حسین اوباما ( با پشت کردن به مردم ایران در 88 و مماشات ومذاکره بی حاصل برجام) وجو بایدن ( با کج و کوله راه رفتن و صداهای مشکوک و انفعال وتحریم کردن احمد جنتی ) مانع تراشی در برابر منافع ملّی ایران بر عهده دموکراتها بوده است ولی بنظر میرسد که جای خالی جمهوری خواهان را دونالد ترامپ با شراکت مستقیم و غیر مستقیم در خون جوانان پرپر شده این سرزمین جبران کرد. ساده انگاری است که فشار حداکثری این دوره از ریاست جمهوری ایشان برجمهوری اسلامی را در جهتی غیراز تآمین منافع امریکا و متحدان ثروتمندش ارزیابی کنیم.
در یکصد سال اخیر تاریخ آمریکا از شخصیتهای نالایقی مانند ریچارد نیکسون که با ماجرای "واتر گیت" مجبور به استعفاء شد تا کلینتون و فساد اخلاقی معروفش که بگذریم این آخری - دونالد ترامپ - با افشا شدن ماجرای غیراخلاقی وتکان دهنده جفری اپستین و همچنین اتخاذ سیاستهای مبهم ،غیر مسئولانه و بشدت متناقض در عرصه سیاست بین المللی و نیزرفتارو ادبیاتی کوچه بازاری ، نمونه شاخص منتخب نالایقی است که فاصله فاحش شخصیت حقیقی او با جایگاه حقوقی مقامش را به نمایش میگذارد و نشان میدهد که درک درستی از مقام قدرتمندی که به هر دلیلی بدست آورده ندارد که اگر فهم صحیحی از صندلی که بر آن تکیه زده میداشت، یک دلال املاک را برای حل وفصل یک بحران بغرنج بین المللی که با سرنوشت میلیونها نفر ارتباط مستقیم دارد تعیین نمیکرد ویا تیم مشاورانش را از متخصصان مجرب وکارکشته ای گزینش میکرد که حداقل توصیه کنند که تهییج توخالی و نسنجیده جوانان کشوری که در حال مبارزه با یک حاکمیت بشدت وحشی و خونریزند تا چه حد خطرناک است و چه بهانه ترسناکی بدست سرکوب خشن و خونین حاکمان میدهد - که داد.
صرفنظر از اینکه در جریان اعتراضات اخیرایرانیان ، جناب ایشان چرا قول داد و چراعمل نکرد ، حرف این است که شخصیت حقیقی فردی او که محلی از اعراب ندارد اما از جایگاه حقوقی قدرتمند ترین فرد جهان، کوچکترین رفتارو گفته ها و واژه ها مورد محاسبه وتفسیر و تحلیل قرار میگیرد. در دستگاه عریض و طویل کاخ سفید کسی پیدا نشد که پیامدهای اظهار نظراتی را هشدار دهد که قطعآ به مرحله اجرا در آوردنش دیگر در اختیارش نیست وبا موانع دشواری روبرو خواهد شد ؟ - که شد.
حال که کار از کار گذشته و دهها هزار جان جوان پرپر شدند، حتی علیرغم موانع دشوار، در دفاع از حیثیّت فردی و سیاسی کشور" ایالات متحده امریکا "، اقدامی کند و لااقل ترقه ای (!) بترکاند تا ضمن قوت قلب به بازماندگان آنهمه گلهای پرپر شده ، مشتی ملای متعصب و طرفداران خشک مغزشان با ژست پیروزی و حس شجاعتی کاذب ، امریکا و اروپا و ملت عزادار و سرکوب شده را یکسره به سخره نگیرند تا بر این زخم عمیق ملّی نمک بپاشند. شک نیست که مردم ایران در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به خیابان رفتند و اعلام حمایت جناب ایشان نقش " قابل اعتنائی" در عزم و ارده معترضان مصّمم ودست از جان شسته ، ایفا نکرد امّا نتیجه مماشات و سیاست مذاکره با اشغالگران ایران هر چه باشد اگر در جهت منافع واقعی و رهائی مردم ایران نباشد نه هزاران ، نه صدها و دهها ، بلکه حتی اگر یکنفر با تاثیر پذیری از قول بی بنیاد آقای ترامپ به خاک و خون غلطیده باشد ، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در این قتل عام تاریخی شریک جانیان و قاتلان است.
مشتاق