به بهانه سیاستهای اخیر دونالد ترامپ

توضیح ضروری - این یادداشت در فاصله آخرین " گربه رقصانی" ریاست جمهورامریکا و قبل ازدور دوم مذاکرات عمان به رشته تحریر آمده و هر اقدامی که پس از آن صورت بگیرد، تغییری در ماهیت خطای تاریخی دونالد ترامپ ایجاد نمیکند.

پس از پایان جنگهای داخلی و تصویب قانون اساسی ایالات متحده امریکا در سال 1789، از انتخاب جورج واشنگتن بعنوان اولین و تا امروز که دونالد ترامپ بعنوان چهل وهفتمین رئیس جمهورامریکاست شخصیتهای متفاوتی براین کرسی قدرتمند تکیه زدند .از روسای جمهوری که با عملکرد ضعیف سیاسی و رسوائیهای اخلاقی و مالی با بدنامی به تاریخ پیوستند تا شخصیتهائی بشدت خوشنام که برتارک تاریخ سیاسی امریکا میدرخشند وهر یک تاثیرات متفاوتی بر جای گذاشتند.

با آغاز قرن بیستم و تبدیل شدن امریکا به قدرتمند ترین نیروی بسیار پیشرفته نظامی ، اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی و با پشتوانه ای از یک دموکراسی برآمده از قانون اساسی محکم ، کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده به آنچنان جایگاه بی بدیل و نیرومندی بدل شد که سیاستگذاریهای این کشور، تاثیرات شگرفی را خارج از گستره مرزهای جغرافیائی بر جای بگذارد.عدم تناسب شخصیت حقیقی فرد منتخب با اعتبارحقوقی کرسی ریاست جمهوری گاه به نتایجی منجر شده که روابط بین الملل را بشدت تحت تآثیرات بعضآ مخربی قرار داده است.در این زمینه کشور ما رنج و عذابی مضاعف را متحمل شد.

گویی در یک قانون نانوشته - و شاید هم نوشته - از هری ترومن ( در ماجرای 28 مرداد 1332) تا جیمی کارتر ( با دخالت مستقیم درسرنگونی سلطنت پهلوی) وباراک حسین اوباما ( با پشت کردن به مردم ایران در 88 و مماشات ومذاکره بی حاصل برجام) وجو بایدن ( با کج و کوله راه رفتن و صداهای مشکوک و انفعال وتحریم کردن احمد جنتی ) مانع تراشی در برابر منافع ملّی ایران بر عهده دموکراتها بوده است ولی بنظر میرسد که جای خالی جمهوری خواهان را دونالد ترامپ با شراکت مستقیم و غیر مستقیم در خون جوانان پرپر شده این سرزمین جبران کرد. ساده انگاری است که فشار حداکثری این دوره از ریاست جمهوری ایشان برجمهوری اسلامی را در جهتی غیراز تآمین منافع امریکا و متحدان ثروتمندش ارزیابی کنیم.