سلاح فوق‌محرمانه سپاه یا «روحِ سرگردان» در اتوبان؟

خبرنامه گویا - در کانال‌های تلگرامی حامیان رژیم، ویدیویی دست‌به‌دست می‌شود که ادعا می‌کنند رونمایی از یک «جنگنده فوق‌محرمانه» است؛ پرنده‌ای شبیه به بی-۲ امریکا که سوار بر یک تریلی ۱۸ چرخ، با ابهت در بزرگراه حرکت می‌کند. شاید قرار بوده این صحنه لرزه بر اندام دشمن بیندازد، اما فقط چند ثانیه دقت کافی است تا ماجرا رنگ و بوی طنز بگیرد.

این بمب‌افکن که ارتفاعش از پلی که تریلی از زیر آن عبور می‌کند بیشتر است، خیلی شیک و بدون کوچک‌ترین برخوردی از دلِ پل رد می‌شود! انگار این پرنده نه‌تنها رادارگریز، بلکه «بتن‌گریز» هم هست و توانایی عبور از اجسام صلب را دارد.

