براساس اعلام پلیس لس‌آنجلس، ۳۵۰ هزار نفر در گردهمایی و راهپیمایی ایرانیان، روز شنبه، در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در این شهر شرکت کردند. شهرهای مختلف جهان روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه شاهد حضور گسترده ایرانیان در حمایت از انقلاب ملی بود.

Add to that 350000 in los Angeles and 350000 in Toronto plus thousands of thousands around the world. What they want is clear 1) USA help to eliminate this regime 2) introducing their leader @PahlaviReza to the world. #Feb14Forlran pic.twitter.com/dxtv3f8455 -- Azin Alasvand Javadi (@javadiazin) February 15, 2026

تصاویر هوایی منتشر شده از این گردهمایی عظیم نشان می‌دهد که ایرانیان پرچم‌های شیروخورشیدنشان و تصاویر شاهزاده رضا پهلوی را حمل می‌کردند. یک‌پارچه نوشته بزرگ در این راهپیمایی لنز دوربین رسانه‌های خارجی را به خود جلب کرده است: «کمک در راه است»؛ جمله‌ای که دونالد ترامپ پس از تظاهرات میلیونی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه خطاب به ایرانیان «مهین‌پرست» در سراسر کشور اعلام کرد.

