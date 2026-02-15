ایندیپندنت فارسی - علی کریمی، چهره محبوب فوتبال ایران، امروز در تجمع گسترده ایرانیان در لس‌آنجلس با تاکید بر ادامه اعتراض‌ها گفت: «جنگ ما با این رژیم جنایتکار آخوندی ادامه دارد.» او افزود در داخل ایران «مردم به هر شکلی سرکوب می‌شوند» و در خارج از کشور نیز «ماموران صادراتی این رژیم تمام توان‌شان را برای خون‌شویی و سفیدجویی آن به‌کار گرفته‌اند.»

کریمی تاکید کرد: «باید بدانیم چه کسی غم‌خوار مردم ایران است» و هشدار داد برخی «از این فضا برای منافع شخصی استفاده می‌کنند.» کریمی با اشاره به تصاویر جان‌باختگان که در دست حاضران بود، گفت: «می‌توانست هر کدام از ما در این عکس‌ها باشیم» و افزود «وظیفه ما سنگین‌تر شده که صدای این عزیزان و کنار خانواده‌هایشان باشیم.»

او خطاب به مردم داخل ایران گفت: «به این بچه‌ها افتخار کنید؛ آن‌ها تاریخ جدید ایران را رقم زدند.» کریمی در پایان تاکید کرد: «ذره‌ای از راهی که بچه‌های داخل ایران شروع کردند پا پس نمی‌کشم» و ابراز امیدواری کرد «روزی با هم جشن آزادی ایران را برگزار کنیم.» او سخنانا خود را با «اینده ایران و ایرانی، جاوید شاه» به پایان رساند.

گرد و خاک علی آقا کریمی و تو دهنیش به مزدورای صادراتی رژیم pic.twitter.com/EhO0mgY1U4 -- Ario 𓄂✺ || (@Ario1401) February 15, 2026

