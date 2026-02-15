رادیو بین المللی فرانسه - عنایت بخشی، بازیگر پیشکسوت و قدیمی سینما ، تئاتر و تلویزیون ایران صبح یکشنبه ۲۶ بهمنماه در ۸۰ سالگی درگذشت. او بیش از شش دهه در عرصه هنر و بازیگری حضور داشت.
رسانههای داخلی در ایران ضمن انتشار خبر درگذشت عنایت بخشی نوشتند که او از حدود دو ماه پیش در بیمارستان بستری بود و به دلیل مشکلات جسمی متعدد و نیز عفونت تحت درمان قرار داشت.
این هنرمند که سال گذشته دیپلم افتخار بازیگر نقش مکمل مرد را در جشنواره فیلم فجر کسب کرد، اخیرا فیلم «شاه نقش» به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه کنندگی علی قائم مقامی را روی پرده داشت.
پس از انتشار خبر درگذشت او، شاهد احمدلو، کارگردان سینما از اینکه در دوران بیماری این بازیگر، از انجمن بازیگران خانه سینما و مسئولان خانه سینما «خبری و سراغی» از او نگرفتند، گلایه و انتقاد کرد.
عنایت بخشی در زمان زندگی هم در سالهای اخیر از بعضی رفتارها در سینما گلایه کرده بود. به عنوان مثال در یک برنامه تلویزیونی سال ۱۳۹۸، او نسبت به ضعف حمایتهای صنفی از بازیگران پیشکسوت انتقاد کرد و گفت که بسیاری از هنرمندان بعد از سالها فعالیت حرفهای، در دوران بیماری یا کهنسالی دسترسی کافی به امکانات و حمایتها ندارند..
او اشاره کرد که این وضعیت باعث میشود بازیگران مجبور شوند برای درمان یا هزینههای زندگی شخصی، فشار بیشتری تحمل کنند.
این بازیگر پیشکسوت بازی در فیلم های «سگ کشی»، «روز واقعه»، «ساحره»، «فریاد»، «مسافران»، «شکار»، «ترن»، «سناتور»، «سردار جنگل» و «آقای هالو» و سریال های یچون «امام علی»، «پهلوانان نمی میرند»، «ولایت عشق»، «پلیس جوان»، «زیرتیغ» و «کلانتر» را در کارنامه کاری خود داشت.
او با کارگردانان متعددی همچون ابراهیم گلستان، بهرام بیضایی، علی حاتمی، امیر نادری، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی و داوود میرباقری سابقه همکاری داشته است.
عنایت بخشی کار سینما را با بازی در فیلم «آقای هالو» به کارگردانی داریوش مهرجویی آغاز و پس از آن در آثار متعددی ایفای نقش کرد.
او همچنین از بازیگرانی بود که در گفتوگوهای خود، درباره کاهش کیفیت فیلمنامهها و نقشهای قابل توجه برای بازیگران پیشکسوت یادآوری کرده و گفته بود که بعضی آثار صرفا به شکل کمّی تولید میشوند و نگاه هنری ضعیفی دارند.
از سوی دیگر عنایتالله بخشی یکی از چهرههای شاخص و ماندگار سینما و تلویزیون ایران بود و اهمیت هنری او از چند منظر قابل بررسی است:
تنوع و عمق نقشها
او در بیش از شش دهه فعالیت، در فیلمها، سریالها و تئاتر نقشآفرینی کرده و توانست از شخصیتهای ساده و مردمی تا نقشهای پیچیده و اجتماعی را با مهارت اجرا کند. آثار او مانند «سگکشی»، «روز واقعه»، «مسافران» و «سناتور» نمونهای از توانایی او در تجسم شخصیتهای چندلایه و انتقال احساسات واقعی به مخاطب است.
حضور در آثار مهم تاریخی و اجتماعی
بخشی در پروژههایی بازی کرده که بازتابدهنده تحولات تاریخی و اجتماعی ایران بودهاند. او نه تنها نقشآفرینی میکرد، بلکه با انتخاب درست پروژهها و کیفیت بازی خود، به سطح اثرگذاری آثار کمک میکرد و به آنها عمق میداد.
شاخصههای حرفهای و استادی
او با نسلهای مختلف بازیگران کار کرده و به عنوان یک بازیگر پیشکسوت و استاد شناخته میشد. حرفهای بودن، تمرکز و دقت او در صحنه، باعث میشد حتی نقشهای فرعی او نیز به یاد ماندنی و تأثیرگذار باشند.
بازتاب هنری در جامعه
وجود او در هر پروژهای، چه سینما و چه تلویزیون، اعتبار و وزن هنری آثار را افزایش میداد. منتقدان و همکاران او بارها تاکید کردهاند که بازی عنایتالله بخشی نشانه کیفیت و اصالت کارگردانی و فیلمنامه است.
به گفته منتقدان، عنایت بخشی نه فقط بازیگر، بلکه نماد استمرار و حرفهایگری در سینمای ایران بود. آثار و نقشهای او، فارغ از زمان و ژانر، همیشه الهامبخش نسلهای بعدی هنرمندان و شاخص کیفیت سینما و تلویزیون ایرانی باقی میماند.
