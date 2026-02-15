رادیو بین المللی فرانسه - عنایت‌ بخشی، بازیگر پیشکسوت و قدیمی سینما ، تئاتر و تلویزیون ایران صبح یکشنبه ۲۶ بهمن‌ماه در ۸۰ سالگی درگذشت. او بیش از شش دهه در عرصه هنر و بازیگری حضور داشت.

رسانه‌های داخلی در ایران ضمن انتشار خبر درگذشت عنایت بخشی نوشتند که او از حدود دو ماه پیش در بیمارستان بستری بود و به دلیل مشکلات جسمی متعدد و نیز عفونت تحت درمان قرار داشت.

این هنرمند که سال گذشته دیپلم افتخار بازیگر نقش مکمل مرد را در جشنواره فیلم فجر کسب کرد، اخیرا فیلم «شاه نقش» به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه کنندگی علی قائم مقامی را روی پرده داشت.

پس از انتشار خبر درگذشت او، شاهد احمدلو، کارگردان سینما از اینکه در دوران بیماری این بازیگر، از انجمن بازیگران خانه سینما و مسئولان خانه سینما «خبری و سراغی» از او نگرفتند، گلایه و انتقاد کرد.

عنایت بخشی در زمان زندگی هم در سالهای اخیر از بعضی رفتارها در سینما گلایه کرده بود. به عنوان مثال در یک برنامه تلویزیونی سال ۱۳۹۸، او نسبت به ضعف حمایت‌های صنفی از بازیگران پیشکسوت انتقاد کرد و گفت که بسیاری از هنرمندان بعد از سال‌ها فعالیت حرفه‌ای، در دوران بیماری یا کهنسالی دسترسی کافی به امکانات و حمایت‌ها ندارند..

او اشاره کرد که این وضعیت باعث می‌شود بازیگران مجبور شوند برای درمان یا هزینه‌های زندگی شخصی، فشار بیشتری تحمل کنند.

👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه

این بازیگر پیشکسوت بازی در فیلم های «سگ کشی»، «روز واقعه»، «ساحره»، «فریاد»، «مسافران»، «شکار»، «ترن»، «سناتور»، «سردار جنگل» و «آقای هالو» و سریال های یچون «امام علی»، «پهلوانان نمی میرند»، «ولایت عشق»، «پلیس جوان»، «زیرتیغ» و «کلانتر» را در کارنامه کاری خود داشت.

او با کارگردانان متعددی همچون ابراهیم گلستان، بهرام بیضایی، علی حاتمی، امیر نادری، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی و داوود میرباقری سابقه همکاری داشته است.