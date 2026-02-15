امیرفرشاد ابراهیمی در ایکس نوشت : خامنه ای در حال قتل عام زندانیان است فریاد رسی هست ؟ ۲۴ بهمن یکی از نزدیکان من فوت کرده بود و جمعی از بستگانم برای بخاک سپاری‌اش به بهشت زهرا تهران رفته بودند . این چند خط گزارش و شهادت عینی آنهاست . امیرفرشاد ابراهیمی در ایکس نوشت : خامنه ای در حال قتل عام زندانیان است فریاد رسی هست ؟ ۲۴ بهمن یکی از نزدیکان من فوت کرده بود و جمعی از بستگانم برای بخاک سپاری‌اش به بهشت زهرا تهران رفته بودند . این چند خط گزارش و شهادت عینی آنهاست .

در بخش غسالخانه و تحویل اجساد به خانواده ها صف بسیار بلندی نزدیک به ۱۰۰ خانواده ایستاده بودند و در بخش شستشوی اجساد در هشت قسمت جداگانه بصورت تمام وقت از ساعت ۶ صبح تا ۵ عصر مدام در حال شستشو و تحویل اجساد هستند.

اجساد کشته شدگان که معمولا با کیسه های سیاه و بدنهای کالبدشکافی شده و گاها سرهای متلاشی شده آورده می شود مشخص است از معترضین هستند که حالا با درج علت مرگ: سانحه نشان داده می شوند. شاهدان دیده اند که اجساد اکنون شستشو داده شده بسیار بعید است برای یکماه پیش باشد و به نظر می رسد به تازگی کشته شده باشند.

اما در نزدیکی بهشت زهرا ، مرکز پزشکی قانونی کهریزک که حالا با بازرسی بدنی و برگه معرفی پلیس یا دادگاه اجازه ورود داده می شود و ورود موبایل ممنوع است همچنان در سوله هایش مملو از اجساد است و باز به روایت شاهدان اجساد با آنکه در کف سوله ها چیده شده‌اند تازه هستند و غیر قابل قبول است که کشته شدگان اعتراضات دی ماه باشند.

باید از سازمانهای بین المللی خواست جمهوری اسلامی را پاسخگو کند که این حجم اجساد از کجا آورده شده و چگونه به قتل رسیده اند. اکنون دیگر این شایعه در حال رسمیت یافتن است که جمهوری اسلامی در زندانها و بازداشتگاه هایش در حال قتل عام زندانیان است و آنها را در پوشش کشته شدگان دی ماه به خانواده ها تحویل می دهد .

ویدیوی زیر از موبایل یکی از نیروهای امنیتی سپاه پاسداران در چهاردانگه تهران اخیرا کشف شده . سه تن از این افراد: آرین مرادی ساکن خیابان سی ام عبدل آباد . مرتضی بستکی معلم و اهل خانی آباد نو محمد جوشقانی اهل نعمت آباد( همان فردی که صندلی آخر نشسته و مامور می گوید ماشین پلیس آتش زده) بدون آنکه جراحتی داشته باشند بازداشت شده اند و اکنون پیکر آنها به عنوان کشته شده در اعتراضات تحویل خانواده ها شده است.