به مناسبت تظاهرات تاثیرگذار میهن‌دوستان در ۱۴ فوریه ۲۰۲۶

«همت والا» نماد میهن‌دوستی و سندی گویا پایداری ملتی است که برخاسته است تا ظلمت شب را بدرد و نور خورشید را درباره به میهن خود بازگرداند. هر واژه‌ای از این قیام ملی و پایداری سجده‌ای است بر خاک میهن وعزم پاک و جان‌های بلند مردانی که تاریخ را نه با سخن، بلکه با خون، خرد و اراده‌ خویش به تحریر درآورده‌اند. و قیام ملی دعوتی است به دیدن انسان در اوج شکوه اخلاق و شجاعت، جایی که نیروی ایمان و خلوص نیت، بالاتر از هر سلاح و ابزار مادی، به کار گرفته می‌شود و زمین و زمان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

در «همت والا» گوهر والایی مورد کنکاش قرار گرفته است که فراتر از توانمندی‌های جسمانی و قدرت‌های ظاهری است؛ گوهر انسانی که ریشه در نور ایمان و صفای باطن دارد و تنها در میدان رنج، مقاومت و مبارزه، هویت واقعی خود را نشان می‌دهد. این گوهر، آنچنان قدرتی دارد که صد فلک را به تعظیم خود وامی‌دارد، و هرگامش و هر تصویری که از خود نشان می‌دهد، ترسیم‌کننده‌ انسانی است که با اراده‌ای پولادین و قلبی لبریز از عشق به حقیقت و میهن، در برابر ظلم، سستی و بی‌وفایی مقاومت می‌کند. این همت و اراده پولادین ملت نشان می‌دهد که شجاعت واقعی نه در هیاهوی تبلیغاتی، که در پایبندی به اصول، در عمل مستمر و در وفاداری به ارزش‌هایی است که جان و هویت ایرانی را می‌سازد. بنابراین، به ما می‌آموزد که انسانی که دل و جانش با حقیقت و عدالت پیوند خورده، می‌تواند در دل تاریکی‌ها، نور امید بیافریند؛ می‌تواند صخره‌ها را به لرزه اندازد و مسیرهای دشوار را به گشایش و بیداری تبدیل کند.

چکامه «همت والا»، هم پیامی حماسی و هم راهنمایی معنوی است؛ فراخوانی برای آنان که می‌خواهند زندگی و تاریخ را با وفا، غیرت و همت والایشان برساخته و به پیش ببرند. این همت به ما یادآوری می‌کند که شکوه انسان در میدان عمل و ایمان واقعی است و تنها آنانی که دل در گرو حقیقت و جان در پای آرمان‌ها نهاده‌اند، نام و یادشان در تاریخ ماندگار می‌شود؛ آنانی که حضور در میدان عمل درس پایداری برای همه مردم است. در این پایداری، عشق دیگر انتزاعی نیست؛ عشق در قامت عمل، در هر گام و هر نفس عاشقانه‌ای متبلور شده است. این تبلور خود پیوندی ناگسستنی میان «اخلاص عمل» و «وصف عاشقی» را تعریف می‌کند، و نشان می‌دهد که عطر و بوی عاشقی نه در صفحات کتاب، بلکه در های‌وهوی مهر ایران و در میانه‌ میدان عمل به مشام می‌رسد. عمل همان ذکر است و کوشش همان نیایش؛ این‌جا عبادت، در بستر اراده‌ی والا و گام‌های استوار انسان جریان دارد.