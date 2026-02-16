دو اشتباه مرگ‌آور خامنه‌ای که سرانجام پایان این بساط ننگین ضدبشری را رقم زد. اگر سران هر کدام از کشورهای دنیا، شامل قریب به دویست کشور عضو سازمان ملل متحد و چند عضو انگشت‌شمار غیرعضو این سازمان، یکی از این دو اشتباه را مرتکب می‌شدند، بلافاصله از سوی آرای جامعه مدنی و یا سردمداران منتخب این رژیم‌ها کنار گذاشته می‌شدند. خامنه‌ای تنها رژیمی را در دنیا رهبری می‌کند که اولاً منتخب مردم نبوده، بلکه رهبری‌اش تحمیلی و نوعی انتصاب از سوی چند عضو حلقه قدرت وقت، علیه رأی مردم بوده است. دوماً، همه کارگزاران گوش به فرمان وی بوده و هیچ اراده‌ای از خویش برای کوچک‌ترین تغییری در این کشتار و وضع وحشتناک ضدبشری ناشی از دیکتاتوری فردی رهبر رژیم ندارند.

از نظر سیاست خارجی نیز، ایرانی که قبل از شورش کور پنجاه و هفت سرآمد کشورهای منطقه بود، اکنون با حاکمیت این رژیم تبدیل به بز اخفش شده که چپ و راست مورد تحقیر و توهین سران کوچک و بزرگ منطقه و اطراف آن قرار می‌گیرد. حمله هفتم اکتبر تروریست‌های دوره‌دیده مسلح حماس به اسرائیل به دستور خامنه‌ای و کشتار بی‌رحمانه و هولناکی که به مردم عادی و بی‌سلاح اسرائیل تحمیل شد و همچنین دستور حمله هجده و نوزده دی‌ماه خامنه‌ای به تروریست‌هایش در داخل کشور، علیه ملت به‌پاخاسته ایران، که بیش از پنجاه هزار کودک و زن و مرد بی‌سلاح سلاخی شدند و هزاران هزار نفر دیگر تجاوز شدند و تیر خلاص خورده و اجسادشان ربوده شد تا تحویل این اجساد به خانواده‌ها به عنوان یک کالا با پول معامله و کسری بودجه همین نیروهای تا دندان مسلح آدم‌کش را با خون فرزندان ملت ایران جبران کند، دو فاجعه بسیار مهم قرن بوده که رژیم بدخیم اسلامی را لخت و عریان با همه زشتی‌های جهل و جنون و جرم و جنایت وحشیانه و بی‌رحمانه‌اش رسوا نموده است. اکنون اکثریت قریب به اتفاق سران و مردم عادی جامعه بشری به این رژیم به عنوان یک بیماری لاعلاج و بدخیمی می‌نگرند که هرگونه سازش و تماس با آن توهین‌آمیز و مرگ‌آور بوده و باید برای نجات بشریت از زمین ریشه‌کن شوند.

از سوی دیگر، همزمان با حضور میلیونی هم‌میهنان مقیم خارج در شهرهای مهم اروپا، آمریکا و... که در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی انجام گرفت، هم‌میهنان داخل کشور نیز با شعارهای شبانه خویش از خانه‌ها و پشت‌بام‌ها در اغلب شهرهای مهم کشور به این فراخوان رهبر ملی مبارزاتی خود با شعارهای ملی‌میهنی پاسخ دادند. با توجه به مراتب فوق، هرگونه تلاش برای مذاکره با این مرتکبین جنایت علیه بشریت و کشتار جمعی بار اخلاقی داشته و باید پاسخگوی میلیون‌ها ایرانی در بند و گرفتار و عزادار و میلیون‌ها وجدان بیدار در صحنه بین‌المللی باشند.

این رژیم بی‌پرنسیب در همه این سال‌های ننگین حاکمیتش نشان داده که فقط زبان زور را می‌فهمد. کمک جامعه بین‌المللی به ملت بی‌سلاح ایران با یک سپر حفاظتی علیه تروریست‌های تا دندان مسلح رژیم که در یک جنگ تمام‌عیار نابرابر با ملت ایران می‌باشند، زمینه را برای خیزش نهایی و پیروزی ملی و در غایت امر نجات بشریت برای عبور کم‌هزینه‌تر از این رژیم سفاک نهایی می‌کند.