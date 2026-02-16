Monday, Feb 16, 2026

صفحه نخست » جنجال ارسال پرده کعبه برای، مجرم جنسی آمریکایی

kaaba.jpgبی بی سی - انتشار اسنادی که نشان می‌دهد چندین قطعه از پرده کعبه، مقدس‌ترین مکان اسلام، برای جفری اپستین، سرمایه‌دار بدنام و مجرم جنسی، ارسال شده، موجی از خشم و انزجار را در میان مسلمانان جهان برانگیخته است.

در بخشی از اسناد مربوط به جفری اپستین که وزارت دادگستری آمریکا در روز ۳۰ ژانویه منتشر کرد، ایمیل‌هایی از سال ۲۰۱۷ وجود دارد که به ارسال سه قطعه پرده کعبه از عربستان به خانه جفری اپستین در منطقه کارائیب اشاره می‌کند.

کاربری در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «تصور کنید قطعه‌ای از مقدس‌ترین مکان روی زمین را برای کثیف‌ترین فرد بفرستند!»

در تصویر دیگری در سال ۲۰۱۴، به نظر می‌رسد جفری اپستین و مرد دیگری در حال بررسی قطعه پارچه‌ای روی زمین هستند که به مجلل‌ترین بخش پرده کعبه، یعنی پوشش در ورودی آن، شباهت داردکاربر دیگری در ایکس نوشته است این تصویر «قلبش را هزار تکه کرده است»، زیرا پرده کعبه «مثل یک فرش روی زمین پهن شده» است.

photo.jpg

با این حال، به نظر نمی‌رسد این تصویر مستقیما به اسنادی مربوط باشد که نشان می‌دهد قطعاتی از پرده کعبه در سال ۲۰۱۷ برای جفری اپستین ارسال شده است. همچنین مشخص نیست پارچه‌ای که در عکس دیده می‌شود، واقعا بخشی از پرده کعبه باشد.

«مسجد»

پرده کعبه (کسوه) که با پارچه ابریشمی سیاه دوخته می‌شود، با آیاتی از قرآن با زر و سیم گلدوزی شده است. این پرده چهار دیوار بیرونی بنای سنگی کعبه در مرکز مسجدالحرام در مکه را می‌پوشاند.

این پرده هر سال، پس از آنکه میلیون‌ها زائر آن را لمس می‌کنند، طی مراسمی هم‌زمان با آغاز سال نو قمری با پارچه‌ای جدید جایگزین می‌شود.

در اسناد وزارت دادگستری، مکاتباتی بین کارکنان جفری اپستین و یک حساب ایمیل به نام «عزیزه الاحمدی» دیده می‌شود که ظاهرا درباره ارسال سه قطعه از پرده کعبه برای جفری اپستین در سال ۲۰۱۷ صحبت کرده‌اند: یک قطعه سبزرنگ از داخل کعبه، پارچه‌ای سیاه از پوشش بیرونی که قبلا استفاده شده بود و یک قطعه گلدوزی‌شده اما استفاده‌نشده.

در ایمیلی به تاریخ اول فوریه ۲۰۱۷، دستیار فردی که «احمدی» نامیده شده، به کارکنان اپستین گفته است که «چند قطعه از پرده کعبه را برای مسجد ارسال خواهند کرد». مشخص نیست که آیا منظور آن‌ها از «مسجد» مکانی در ملک جفری اپستین بوده است یا نه.

در اسناد بررسی‌شده پرونده اپستین تاکنون اشاره‌ای به وجود مسجد در جزیره او دیده نشده است. با این حال، در مدارک منتشرشده در وب‌سایت وزارت دادگستری، به ساختمانی کوچک با عنوان «معبد» اشاره شده است. در این مکاتبات دقیقا مشخص نیست چه مکانی مورد نظر بوده است.

«مسجد» ذکرشده در این اسناد نباید با مسجدالحرام در مکه که کعبه را در خود جای داده، اشتباه گرفته شود.

اسناد نشان می‌دهد محموله در ۴ مارس ۲۰۱۷ به خانه جفری اپستین در پالم بیچ رسیده و سپس به سنت توماس در جزایر ویرجین آمریکا ارسال شده است. این منطقه در نزدیکی جزیره خصوصی لیتل سنت جیمز واقع شده و چند قربانی مدعی شده‌اند که بعد از قاچاق به آنجا مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.

mohagheghi.jpg
اپوزیسیون خودبزرگ‌بین عصبی
tehpr.jpg
مرگ ناگهانی تهیه کننده سریال تهران در یونان + گزارش تکمیلی

