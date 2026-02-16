بی بی سی - انتشار اسنادی که نشان می‌دهد چندین قطعه از پرده کعبه، مقدس‌ترین مکان اسلام، برای جفری اپستین، سرمایه‌دار بدنام و مجرم جنسی، ارسال شده، موجی از خشم و انزجار را در میان مسلمانان جهان برانگیخته است.

در بخشی از اسناد مربوط به جفری اپستین که وزارت دادگستری آمریکا در روز ۳۰ ژانویه منتشر کرد، ایمیل‌هایی از سال ۲۰۱۷ وجود دارد که به ارسال سه قطعه پرده کعبه از عربستان به خانه جفری اپستین در منطقه کارائیب اشاره می‌کند.

کاربری در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «تصور کنید قطعه‌ای از مقدس‌ترین مکان روی زمین را برای کثیف‌ترین فرد بفرستند!»

در تصویر دیگری در سال ۲۰۱۴، به نظر می‌رسد جفری اپستین و مرد دیگری در حال بررسی قطعه پارچه‌ای روی زمین هستند که به مجلل‌ترین بخش پرده کعبه، یعنی پوشش در ورودی آن، شباهت داردکاربر دیگری در ایکس نوشته است این تصویر «قلبش را هزار تکه کرده است»، زیرا پرده کعبه «مثل یک فرش روی زمین پهن شده» است.

با این حال، به نظر نمی‌رسد این تصویر مستقیما به اسنادی مربوط باشد که نشان می‌دهد قطعاتی از پرده کعبه در سال ۲۰۱۷ برای جفری اپستین ارسال شده است. همچنین مشخص نیست پارچه‌ای که در عکس دیده می‌شود، واقعا بخشی از پرده کعبه باشد. «مسجد»

پرده کعبه (کسوه) که با پارچه ابریشمی سیاه دوخته می‌شود، با آیاتی از قرآن با زر و سیم گلدوزی شده است. این پرده چهار دیوار بیرونی بنای سنگی کعبه در مرکز مسجدالحرام در مکه را می‌پوشاند.